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中鋼營收／8月279億元、年增12.9% 「月來月旺」的格局確立

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）10日公告，8月營收279億元、年增12.9%，加上「金九銀十」旺季需求發酵鋼價轉強，第4季營運看升。

法人指出，全球鋼市基本面正向發展，從最上游煤鐵礦到下游各項鋼鐵成品，行情漲勢延續不斷，接下來中鋼「月來月好」的格局確立。

中鋼公告，8月合併營收279億元，與去年同期247億元相比年增12.97%；累計前八月營收2,256億元、年增3.8%。

法人表示，中鋼8月營收年增幅度近13%，明顯優於前八月累計增幅3.8%，顯示近期出貨與營收動能改善，為第4季旺季提供好的起跑點。

中鋼後市樂觀，但不能只看營收成長，真正決定第4季獲利的關鍵，要關注鋼價漲幅能否追上原料成本，尤其冶金煤短期急漲，中鋼漲幅要能夠順利轉嫁，同時配合第4季接單量同步增加，二者缺一不可，否則將直接影響毛利率表現。

中鋼 營收

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