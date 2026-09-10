漢來美食營收／8月年增近二成創同期新高 大巨蛋島語11月開幕

漢來美食（1268）10日公告8月營收，單月營收5.93億元，月增7.61%、年增19.99%，單月營收創同期新高；累計前八月營收為48.20億元，年增17.43%，累計營收亦刷新歷史紀錄，持續穩健攀升，營收成長主要受惠於7月島語台中洲際店加入，以及暑假旺季帶動聚餐需求熱絡。

展望後市，漢來美食目前正緊鑼密鼓進行第4季展店規畫，備受市場期待的台北遠東 Garden City「島語」大巨蛋店，預計將於 11 月盛大開幕，這也是集團 2026 年壓軸登場的指標性大店。憑藉「島語」被外界譽為全台最難訂自助餐廳的吸磁效應，相信能替集團收益帶來強勁成長動能。

緊接著與台北遠東 Garden City兩店雙軌並進的還有年營業額約5,000萬元；且積極擴張規模的漢來美食購物商城。根據經濟部統計處及市場研調數據，台灣冷凍調理食品商機已由2024年的450億元，一路攀升至2025年的480億元規模；其中「冷凍水餃」可以說是家庭飲食消費中的剛性需求，全台年銷售額高達50億元，顯示居家食品市場成長極為迅速。

看準此龐大商機，漢來美食將於9月中正式推出全新「電商冷凍水餃系列」，把名廚美味延伸至家庭餐桌，且一口氣推出三種最受歡迎的口味-高麗菜豬肉、高麗菜鮮蝦及韭菜鮮蝦，除自家電商平台外，之後將陸續上架連鎖量販通路，全面搶攻電商及量販市場。

剛過完的8月雖然是俗稱的民俗月，但漢來美食整體營收仍表現非常亮眼，較去年同期成長突破2成，主要仍舊歸功於展店效應，兩大自助餐品牌「島語」與「海港」全台 9 家門市，單月營收占比就達總營收近5成，業績也較去年同期成長5成。而中秋檔期推出的72,000盒中秋月餅、蛋黃酥禮盒，6萬盒月餅早就在8月中即售罄，目前持續熱賣的蛋黃酥，也只剩下零星組數，預估禮盒收入將帶入7,000 萬元營收，成為挹注第3季營收的重要亮點。

隨著台北遠東Garden City的開幕，目前漢來美食也積極展開中餐品牌旗下的「福園台菜」與「漢來名人坊」大巨蛋分店的開幕推廣活動。其中「福園台菜餐廳」是首次跨出高雄北上展店，看好國人對於台菜的喜愛，試營運首兩日現場訂位全滿，單日來客流量高達 4 輪，展現極高的人氣。

此外，高端粵菜品牌「漢來名人坊」自 8 月 14日起舉辦為期一個月的「隱世廚神」富哥鄭錦富巡迴見面會，這回富哥專程從香港帶來珍貴的 13 頭日本吉品鮑，於全台6 家名人坊售出60餘客單價逾65,000元的頂級套餐，不但吸引饕客同時也拉升品牌整體營收。