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晶呈科技營收／8月1.3億元、年增93.12% 前八月10.56億元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

晶呈科技（4768）10日公布8月營收1.3億元，年增93.12%、月減23.92%。前八月累計營收10.56億元，年增126.36%。

晶呈科技指出，8月營收較前月增加，主因特殊氣體外銷日本及韓國市場出貨大幅增加，但內銷市場出貨較前月稍減。此外，8月營收年增93.12%，主因為因外銷記憶體客戶出貨較去年同期大幅增加。

展望今年營運，晶呈科技表示，今年營收成長目標仍為較去年成長30%以上。在各產品部分，晶呈科技指出，目前特殊氣體穩定出貨，TGV市場客戶驗證回饋正面，出貨成長則視客戶需求而定。

晶呈科技表示，旗下主要產品高純度八氟丁烯（C4F6）內外銷皆成長，第2季特殊氣體出貨量約為6,200支鋼瓶。隨全球半導體新產能陸續開出，公司預估下半年特氣產品鋼瓶出貨量較上半年倍增，第3季出貨量估6,700-6,900支、第4季出貨量有望達7,400-7,600支。目前氣體訂單能見度約達一年。此外，公司已完整取得八張雷射氣體國際認證合格供應商資格，有助擴展產品市占。

晶呈科技第2季稅後淨損0.19億元，EPS -0.42元。上半年稅後淨損0.47億元，EPS -0.99元。晶呈表示，上半年虧損主因為應用於黃光、蝕刻等製程的氣體價格下跌，加上TGV大量送樣及研發費用增加。

營收 晶呈科技 記憶體

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