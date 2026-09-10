亞洲藏壽司營收／8月5.78億元創單月新高 豪發800萬獎金犒賞員工

亞洲藏壽司（2754）10日公告 8月營收5.78億元，年增6.98%，創單月歷史新高。累計前八月營收40.75億元，年增6.34%，同創歷史新高。對於營收屢創佳績，董事長暨總經理藪内薰宣布，發放800萬特別獎金。這也是繼春節特別獎金後，再度向正職員工發放大紅包。

亞洲藏壽司今年營收屢創新高，董事長藪内薰發放獎金犒賞，他表示「公司堅持獲利與員工共享的永續經營原則，將實質經營績效直接回饋給員工，藉以強化團隊凝聚力。未來會持續努力創造高營收與獲利回饋股東，同時致力提升員工福利，盡全力育才、留才」。

受惠暑假、父親節聚餐旺季以及三麗鷗IP聯名扭蛋，有效帶動來客數及客單價提升，8月創下最高營收紀錄。展望後市，中秋連假商機可期，加碼活動接連上檔，首次推出感謝祭加量不加價，回饋消費者，限定「壽喜牛燒肉握壽司」、「鮮蝦壽司」、「青森扇貝壽司」3款商品，每盤增加至3貫只要40元。

另外，三麗鷗聯名「陶瓷碗盤組」加價購及滿額贈，可望再帶動新一波收藏熱潮。隨著南投首店「草屯中興路」店開幕營運，預期挹注營收表現。目前全台共有64家門市。