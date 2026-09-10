永裕營收／8月2.13億元 年、月雙增 高值化訂單占比提升

永裕（1323）10日公告8月合併營收2.14億元，月增12.86%、年增34.07%；前八月累計營收14.84億元，年增9.78%。永裕指出，今年以來努力開拓高質化產品，精緻包材訂單占比提升，力求營運擺脫谷底。

永裕表示，今年度營收微幅增長，且產品組合優化，預期獲利有機會提升。

上海永裕部分，公司表示，整體仍面臨中國大陸經濟下滑，影響消費需求，客戶下單仍保守，一併延遲推出新產品開發案。

永裕也指出，為因應中東戰事影響塑膠原料價格上漲暨原料供應之穩定，公司積極發揮專精於塑膠原料色母結合生產設備的高彈性生產技術，研發採取多方料源與替代料以滿足客製化之需求。另外，為因應外部環境的變化，將持續整合集團資源、降低營運成本、優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升兩岸生產效率，加速投資減碳的新產品與新製程暨永續推動相關碳管理制度等，以擺脫目前營運遭逢的逆風。

而面對ESG的投資浪潮，永裕數年前即開始布局環保材料的研發創新，把公司的永續成長和生態責任結合在一起，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中。永裕正搭上國內外綠色經濟的環保發展趨勢，將為未來業績發展提升永續動能。

永裕表示，雖因受到大陸景氣下行、日圓相對貶值等因素影響獲利表現，後續仍將持續掌握顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶來的商機。並已再導入第二套設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除了可以整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率之外，並能提高包材的質感，以滿足國外品牌商持續的下單需求，推升後續營運動能，更能優化獲利結構。

永裕指出，後續營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。

在大陸市場部分，除了持續提供優質護理液容器之生產，同時看準大陸動物疫苗產業極具發展性，增設的疫苗品容器產線，已順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，以注入高端生技包材的行銷能量。