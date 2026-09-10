和亞智慧上櫃首日大漲逾60元、收109.5元 蜜月行情甜

和亞智慧（7825）10日以承銷價每股48.88元掛牌上櫃，蜜月行情紅火，早盤以91元開出後一路走高，盤中突破百元大關，最高衝上113.5元，漲幅高達132%。終場收在109.5元，上漲60.62元，成交量2,628張。

台亞（2340）旗下子公司和亞智慧的業務以AI智慧檢測及光學整合為主。和亞智慧董事長石文機表示，人工智慧（AI）與無人載具將是2027年營運主要成長動能。

展望未來，和亞智慧將持續以軟體、檢測方案、光學模組與系統整合為四大成長引擎，並深化半導體高階檢測與精密光學技術，以掌握無人機、機器人及AI智慧製造帶來的新需求。

和亞智慧科技成立於2015年，核心團隊在光學、影像及自動化領域累積逾20年經驗，並於2021年獲台亞半導體策略投資，進一步將既有光學與影像技術導入半導體製造領域。2026年上半年產品組合方面，無人載具占44.53%、半導體40.16%、光學11.11% 及其它。