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劍麟營收／8月3.94億元 前八月32.68億元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

劍麟（2228）公告2026年8月營收達3.94億元，與去年同期相比持平。累計2026年1至8月營收達32.68億元，年減2.44％。

今年以來汽車安全事業受中國大陸市場需求疲弱及競爭加劇影響，部分安全帶相關產品出貨承壓，加上美國關稅政策促使客戶調整供應鏈配置等，集團仍深化與國際Tier 1客戶合作，推進新車平台與高階安全產品開發，同步配合客戶供應鏈區域化生產需求，推動波蘭廠產能擴充及接單布局。

劍麟亦積極切入AI伺服器相關精密零件市場，運用既有精密金屬加工能力，開發應用於AI伺服器液冷散熱分歧管產品，並已於南投二廠建置專屬散熱產線，後續亦保留擴充多條產線的空間。隨AI伺服器平台持續升級，客戶對散熱模組、結構件及高精密金屬零件需求同步提高，劍麟亦持續配合客戶推進新一代AI伺服器液冷散熱分歧管開發及新品送樣測試。

展望2026年第3季，劍麟持審慎樂觀看法。隨著汽車安全配備升級趨勢延續，歐洲市場在地化供應鏈需求提升，加上波蘭廠擴產與AI伺服器零件新品開發持續推進，劍麟仍戮力擴大汽車事業接單動能，提升海外產能配置效率，並推進AI伺服器液冷散熱分歧管等相關新品開發、送樣測試與量產準備，以期透過汽車事業穩健發展、波蘭廠營運效益逐步顯現，以及AI伺服器新應用布局發酵，為未來營運創造正面加分效果。

劍麟 營收 伺服器

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