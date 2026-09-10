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AI晶圓測試新霸主！外資初評就喊買 股價潛在漲幅逾四成
欣銓（3264）10日股價由於受惠外資初評就建議「買進」、目標價上看340元的利多激勵，吸引買盤大舉潮湧，推升股價開高走高，終場逆勢大漲7元、收240元，漲幅3%，表現相當亮麗搶眼。
外資大和資本指出，欣銓由於受惠從車用、工業用測試廠商，轉型為AI、HPC晶圓測試有成、並成為該領域中的佼佼者，預估2025-2028年營收年複合成長率（CAGR）可達35%，2028年毛利率將提升至45%，營運前景正向樂觀。
此外，隨欣銓龍潭廠七層樓產能完成建置，享有溢價費率與高產能利用率，加上ASIC與CPO營收貢獻高於預期，因此受到大和資本的青睞，並預估將成為基本面強勁成長與股價走揚的利多催化劑。
大和資本預估欣銓今年每股稅後純益將大賺10.5元，2027年大增至14.8元，2028年再跳升至19.56元，年增率分別達75%、41%、32.1%，以10日收盤價對比目標價計算，股價潛在上漲空間高達41.67%。
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