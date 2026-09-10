崇友營收／前八月43.63億元創同期新高 AI科技擴廠添新動能

崇友（4506）10日公告，8月營收4.8億元，年減11.65％，累計今年前八月營收43.63億元，年增3.64%，創歷史同期新高。

崇友表示，8月營收主要受新梯工程完工認列時程及出貨、安裝排程影響，單月營收呈現階段性波動，惟累計前八月營收仍保持同期新高表現，顯示新梯、汰舊換新及維修保養三大業務動能維持穩健，持續支撐整體營運表現。

崇友指出，隨著全球AI浪潮發展，台灣作為半導體、先進封裝及AI伺服器供應鏈的核心樞紐，正迎來新一輪科技總部與廠辦升級潮，AI基礎建設、科技總部大樓、研發中心與商用不動產投資需求同步升溫。

崇友表示，近年持續加大新梯產品技術開發，並建立四大技術特色，作為搶進AI基礎建設與高端電梯市場的重要競爭利基，包括新一代超高速電梯技術、智能環保與高效節能、物聯網電梯與雲端監控系統主動防護，以及AI派車群控管理等，以布局AI基礎建設與高階商用電梯市場，同步結合深化多元案源拓展與大型專案執行能力，奠定本土電梯龍頭地位，為中長期營運創造良好成長表現。

展望第3季，崇友表示，持審慎樂觀看法，目前整體在手訂單仍維持良好水準，公司仍戮力以新梯技術研發創新，完善結合智慧化技術、節能產品與專業維修保養服務，持續擴大於高階住宅、商辦及科技廠辦市場的接單優勢，期望透過三大業務穩健推進，挹注未來營運保持向上成長態勢。