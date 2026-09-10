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台灣虎航營收／8月17.8億元、年增22% 改寫同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣虎航（6757）2026年8月自結單月營收為17.88億元，較2025年同期年增22%，改寫8月營收最高紀錄，受惠於暑假為傳統旅遊旺季，台灣虎航營運表現亦來到高點，8月平均載客率寫下近94%為歷史最佳載客表現。

延續強勁的營運成長力道，台灣虎航2026年1月至8月累計班次數較2025年同期增加10.8%，平均載客率約91%，在班次與載客雙升帶動下，前八月累計營業收入已達138.83億元，較去年同期成長22.74%，展現極佳的成長韌性與營運績效。

隨著下半年旅運市場持續強勁成長，台灣虎航持續完善航網布局，於9月初正式首航「高雄－小松」與「高雄－石垣島」雙航線，進一步深化南台灣的航線布局。讓台灣虎航從高雄出發的日本航線一舉擴展到11條，如再加上高雄-首爾金浦、高雄-濟州島及高雄-峴港航線，則台灣虎航營運高雄出發航線已達14條，提供市場多元、便利的選擇。

台虎表示，作為我國唯一且第一的低成本航空，台灣虎航本月也將迎來開航12周年，特別以「虎運連連12倍幸運解鎖」為主題推出慶祝活動，祭出集章即可抽不限航點機票、回饋金等好禮，另，9月16日起將再推出單程未稅112元起的全航線周年促銷，更同步於9月1日至10月31日推出九州航線每張機票捐贈50元予「令和8年熊本地震義援金」之公益加碼，盼以最實質的優惠與愛心回饋虎迷，攜手共享營運成果並迎向下一階段的成長。

台灣虎航 虎航 營收

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