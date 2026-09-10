汎瑋材料營收／8月1.33億元、前八月11.05億元 雙創同期新高

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967）公告8月營收1.33億元，年增1.12%；前八月累計營收11.05億元，年增22.98%。8月、前八月均寫歷史同期新高。公司指出，應用於工業電腦及AI伺服器相關領域產品出貨倍增，加上3M經銷業務也有所成長，雙雙帶動營收。此外，越南廠已承接新訂單，預計於第4季季末放量。

汎瑋材料表示，前八月營收寫新高，主要受惠公司近年持續深耕高附加價值電子功能性材料解決方案，旗下導電、散熱、電磁屏蔽、絕緣等產品，在工業電腦及AI伺服器等終端應用持續拓展，帶動前八月相關終端應用產品營收，較去年同期成長188%。

此外，汎瑋也指出，因8月電動車品牌車廠交車量增加，汽車隔熱紙需求同步提升，挹注3M產品經銷業務成長。

汎瑋材料觀察，目前全球 AI伺服器需求強勁增長，帶動整體產業鏈進入新一輪升級周期。但同時地緣政治與美國製造政策也正快速改寫全球科技供應鏈版圖，使產業朝向「全球在地化」布局發展。

面對以上趨勢，汎瑋材料指出，公司憑藉「區域供應」的跨國韌性供應網，除台灣與大陸生產基地外，亦持續強化東南亞（越南、馬來西亞）布局，以靈活的供貨彈性與全球在地化支援能力，成功承接供應鏈轉移帶來的新訂單，主要涵蓋筆記型電腦、智慧家電等應用，預計今年第4季末後陸續放量，帶動相關產品出貨與營收貢獻同步提升。

汎瑋材料表示，隨著客戶持續擴大在亞洲區域的產能配置，公司將持續深化全球在地化供應布局，透過多區域生產與供應鏈整合優勢，提升客戶導入意願及長期合作深度，進一步掌握供應鏈移轉所帶來的市場商機。

展望下半年，汎瑋材料維持審慎樂觀。除持續深耕 AI 伺服器、HPC 及智慧家電等既有高階應用市場，也將進一步掌握下一波 AI 硬體升級商機，積極將既有高可靠度、高導熱及EMI防護材料技術，延伸至更多新興終端應用。並透過全球在地化供應布局與材料技術整合優勢，加速拓展高附加價值應用市場。