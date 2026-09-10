榮惠營收／8月2.42億元、月增31％ 再創單月新高

PCB設計廠商榮惠-KY創（6924）10日說明公布8月營收2.42億元，再創單月歷史新高，月增31.04％、年增84.99％，主要是受惠AI伺服器需求強勁並新增美系客戶，水冷模組相關訂單暴增，帶動業績走揚。

榮惠董事長劉世璘指出，既有客戶持續追加AI伺服器水冷模組與水冷快接頭（QD）、感應器、PCBA、板金機殼等相關零組件數量，加上新開發的美系客戶開始出貨，下半年訂單量較顯著增加，8月CDU（冷卻分配單元）單月出貨量已衝上1,000台，較上半年月均出貨700～800台大幅成長。公司以AI伺服器液冷供應服務商為核心定位，提供客戶FPC、Rigid-flex、Metal及HDI等多種類基板的一站式服務，延伸出強勁業務新動能。

劉世璘表示，致力產品優化有成，AI伺服器相關產品占比拉升，上半年AI伺服器相關產品營收占比8.2％，7月8.5％，8月一舉衝上10.8％。AI伺服器相關產品毛利率超過公司其他產品，且營收占比持續攀高，公司營運轉旺。

此外，上游玻纖布、樹脂、銅箔基板、記憶體、被動元件等基板原材料成本屢屢攀高，部分甚至較今年初漲幅超過50%，惟客戶對AI伺服器追單強勁，因此今年持續多次對客戶反映轉嫁頗為順利，近九成客戶達到100％轉嫁漲價。

榮惠今年開始改為每半年發放一次股利，今年上半年EPS 4.31元，每股發放現金股利3.5元，9月15日除息，10月13日發放。