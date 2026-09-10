台泥營收／8月135億元、年增10.6% 歐洲布局持續挹注成長

台泥（1101）10日公布8月合併營收135.16億元，較去年同期成長10.65%；累計今年1至8月合併營收987.27億元，較去年同期成長2.7%。主要受惠於土耳其、葡萄牙水泥事業營收成長，以及NHOA Energy儲能統包工程（EPC）案件量增加，帶動台泥8月營收呈現雙位數成長。

水泥事業方面，台泥1至8月營收較去年同期增加10.61億元，8月營收年增3.99億元。其中，土耳其OYAK Cement今年以來營收持續成長，1至8月營收年增13.52億元，8月營收年增3.5億元；葡萄牙Cimpor受惠於水泥售價上升，1至8月營收年增24.11億元，8月營收年增2.75億元，持續挹注集團營收。

新能源事業1至8月營收較去年同期減少1.02億元，但8月營收較去年同期增加9.55億元。其中，台泥義大利子公司NHOA Energy因儲能EPC案件量增加，1至8月營收年增7.62億元，8月營收年增9.67億元，成為8月集團營收成長的挹注來源之一。