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亞泥營收／8月55.9億元、月增3.55% 兩岸水泥市場回溫
亞泥（1102）10日公告8月合併營收55.9億元，月增3.55%，主要受惠兩岸水泥市場回溫，但與去年同期比仍微幅下滑1.3%；累計1至8月合併營收436.94億元，年減6.55%，主要受兩岸水泥市場需求及價格變化影響。
亞泥指出，與7月相比，8月合併營收增加，其中大陸市場營收較上月成長4%，主要受水泥銷量回升帶動；台灣市場營收亦較上月成長3%，整體營運維持穩定。
8月營收較去年同期略減，主要來自大陸市場水泥銷量較去年同期減少的影響；台灣地區營收雖受水泥及預拌混凝土銷量減少的影響，然因有多元事業及轉投資事業表現挹注，較去年同期成長1%。
累計前八個月營收表現，反映兩岸水泥市場需求及價格仍面臨挑戰。面對房地產景氣與工程進度等市場變數，亞泥對本業營運保持審慎態度，將持續關注兩岸市場需求及價格走勢，深化低碳產品布局，並積極以多元產業及投資事業，持續提升市場競爭力及獲利能力。
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