快訊

阿金「跟狗皮地毯合影」笑超嗨 真相曝光百萬人傻眼：身價有6位數

MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟

馬英九偕三姐現身淡江大橋 民眾驚喜要求合影

聽新聞
0:00 / 0:00

全家餐飲營收／8月2.79億元創單月新高 第4季搶節慶聚餐商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家餐飲（7708）10日公告8月營收2.79億元，相較去年同期年增11.37%，創單月歷史新高。累計前八月營收20.09億元，較去年同期成長11.98%，續創同期新高。

全家餐飲表示，綜觀8月營運表現，主要受惠暑假旺季、父親節及七夕等節慶聚餐需求，加上旗下品牌透過期間限定商品、聯名活動及主題套餐創造消費話題，多品牌同步挹注營收表現，帶動8月營收維持雙位數成長。

全家餐飲表示，8月掌握暑假和節慶人潮商機，旗下品牌持續透過差異化菜單及話題行銷帶動消費。大戶屋掌握暑期聚餐需求，推出期間限定套餐及夏季飲品，滿足家庭及聚餐客群需求；bb.q CHICKEN首度攜手日本人氣角色「褲褲兔（Opanchu Usagi）」推出聯名商品，擴大年輕消費族群及粉絲客群；IKIGAI燒肉則瞄準情人節推出雙人套餐，帶動節慶聚餐需求，推動營收持續向上。

展望第4季，隨著百貨周年慶陸續登場，加上中秋節、教師節等節慶聚餐需求，各品牌整備營運搶攻業績，有望挹注餐飲消費動能。其中，bb.q CHICKEN即日起至10月11日推出限定優惠券，最高可省2,026元，透過開學檔期優惠導客，搶攻學生、年輕族群及家庭聚餐需求。

同時，bb.q CHICKEN亦迎來品牌話題高峰，韓國人氣偶像Felix正式成為全球代言人，特別於9月15日生日當天，在全台5間店舖舉辦生日應援活動，還能搶先品嚐韓國最新口味Feel Crunch炸雞，預期透過全球代言人效應及新品話題，進一步擴大品牌聲量及消費觸及。

除既有品牌持續強化營運外，全家餐飲亦持續透過展店擴大營運規模，大戶屋第4季仍有新展店計畫，搭配既有店舖營運優化，將持續擴大品牌市場版圖，為第4季及後續營收成長挹注動能。全家餐飲目前旗下共有大戶屋、bb.q CHICKEN及IKIGAI燒肉三大品牌，全台共77家店，持續朝多品牌、多元餐飲型態的發展策略穩健布局。

營收 餐飲 全家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

御嵿營收／前八月8億元、年增7.07%再創同期新高 喜迎第4季旺季

晶華營收／8月5.95億元、創同期新高 半導體展、連假助攻住房餐飲

全家8月營收年增3% 同期最佳

餐飲業三雄8月營收飄香 父親節檔期、暑假、七夕助攻

相關新聞

台積電營收／8月逾5,148億元再創新高 AI 助攻

台積電（2330）今（10）日公佈2026年8月營收報告。2026年8月合併營收約為新台幣5,148億600萬元，較上月增加了10.1%，較去年同期增加了53.3%。連續四個月改寫新高紀錄且單月營收首度突破5000億元。

台泥營收／8月135億元、年增10.6% 歐洲布局持續挹注成長

台泥（1101）10日公布8月合併營收135.16億元，較去年同期成長10.65%；累計今年1至8月合併營收987.27億元，較去年同期成長2.7%。主要受惠於土耳其、葡萄牙水泥事業營收成長，以及NHOA Energy儲能統包工程（EPC）案件量增加，帶動台泥8月營收呈現雙位數成長。

亞泥營收／8月55.9億元、月增3.55% 兩岸水泥市場回溫

亞泥（1102）10日公告8月合併營收55.9億元，月增3.55%，主要受惠兩岸水泥市場回溫，但與去年同期比仍微幅下滑1.3%；累計1至8月合併營收436.94億元，年減6.55%，主要受兩岸水泥市場需求及價格變化影響。

全家餐飲營收／8月2.79億元創單月新高 第4季搶節慶聚餐商機

全家餐飲（7708）10日公告8月營收2.79億元，相較去年同期年增11.37%，創單月歷史新高。累計前八月營收20.09億元，較去年同期成長11.98%，續創同期新高。

海柏特營收／8月1.84億元翻倍成長 年增101%創單月新高

宏碁集團旗下子公司海柏特（6884）公布8月合併營收為1.84億元，年增101%，較去年同期翻倍成長，創單月歷史新高；今年累計至8月營收達新台幣10.41億元，較去年同期成長38.7%，亦創歷史同期新高。

台塑四寶8月營收分歧 法人上修三檔目標價

台塑四寶受塑料市況需求不佳、國際油價上漲等因素影響，8月營收表現分歧，考量台塑化（6505）轉投資獲利挹注，緩解獲利壓力，或電子材料事業稼動率維持高檔不墜，法人上修台塑（1301）、台塑化、南亞（1303）目標價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。