全家餐飲營收／8月2.79億元創單月新高 第4季搶節慶聚餐商機

全家餐飲（7708）10日公告8月營收2.79億元，相較去年同期年增11.37%，創單月歷史新高。累計前八月營收20.09億元，較去年同期成長11.98%，續創同期新高。

全家餐飲表示，綜觀8月營運表現，主要受惠暑假旺季、父親節及七夕等節慶聚餐需求，加上旗下品牌透過期間限定商品、聯名活動及主題套餐創造消費話題，多品牌同步挹注營收表現，帶動8月營收維持雙位數成長。

全家餐飲表示，8月掌握暑假和節慶人潮商機，旗下品牌持續透過差異化菜單及話題行銷帶動消費。大戶屋掌握暑期聚餐需求，推出期間限定套餐及夏季飲品，滿足家庭及聚餐客群需求；bb.q CHICKEN首度攜手日本人氣角色「褲褲兔（Opanchu Usagi）」推出聯名商品，擴大年輕消費族群及粉絲客群；IKIGAI燒肉則瞄準情人節推出雙人套餐，帶動節慶聚餐需求，推動營收持續向上。

展望第4季，隨著百貨周年慶陸續登場，加上中秋節、教師節等節慶聚餐需求，各品牌整備營運搶攻業績，有望挹注餐飲消費動能。其中，bb.q CHICKEN即日起至10月11日推出限定優惠券，最高可省2,026元，透過開學檔期優惠導客，搶攻學生、年輕族群及家庭聚餐需求。

同時，bb.q CHICKEN亦迎來品牌話題高峰，韓國人氣偶像Felix正式成為全球代言人，特別於9月15日生日當天，在全台5間店舖舉辦生日應援活動，還能搶先品嚐韓國最新口味Feel Crunch炸雞，預期透過全球代言人效應及新品話題，進一步擴大品牌聲量及消費觸及。

除既有品牌持續強化營運外，全家餐飲亦持續透過展店擴大營運規模，大戶屋第4季仍有新展店計畫，搭配既有店舖營運優化，將持續擴大品牌市場版圖，為第4季及後續營收成長挹注動能。全家餐飲目前旗下共有大戶屋、bb.q CHICKEN及IKIGAI燒肉三大品牌，全台共77家店，持續朝多品牌、多元餐飲型態的發展策略穩健布局。