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本季營運超標可期 法人上修富世達獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

富世達（6805）受惠人工智慧（AI）伺服器需求強勁，帶動7、8月營收表現優於預期，法人看好，隨新專案啟動，新一代液冷快接頭（QD）規格升級及市占率提升，2027年展望更加樂觀，上修獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，富世達8月營收月增12.3%至15.2億元，主因在於手機營收擴增，7、8月營收合計營收年增約23%，QD拉貨強勁帶動伺服器營收比重提升達82%至83%，較第2季55%明顯提升，預期9月營收持續上揚，第3季營收將優於預期。

隨輝達（NVIDIA）VR200 QD及ASIC滑軌陸續出貨，法人預期，富世達9月伺服器營收持續月增，加上華為日前發布新三折機HUAWEI Mate XT 2，將推升手機營收，上修第3季營收預估值至季增約24%，利潤率及獲利同步水漲船高。

為滿足客戶強勁需求，富世達計畫將QD月產能由目前約300 萬顆擴增50%。法人評估，新產能將自10月起陸續開出，上修第4季營收預估值，換算約可季增20%，2026年獲利同步進一步增加。

除VR200機櫃外，富世達下半年開始小量出貨ASIC QD。法人指出，2027年VR200及ASIC QD可望明顯放量，並有數個新案開發中，其中包括光通訊模組Mini QD，以及機櫃用的FD83 QD。

富世達 NVIDIA

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