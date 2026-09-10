台塑四寶8月營收分歧 法人上修三檔目標價

台塑四寶受塑料市況需求不佳、國際油價上漲等因素影響，8月營收表現分歧，考量台塑化（6505）轉投資獲利挹注，緩解獲利壓力，或電子材料事業稼動率維持高檔不墜，法人上修台塑（1301）、台塑化、南亞（1303）目標價。

投顧法人分析，中東局勢持續動盪，國際原油價格高檔震盪，市場普遍預期隨美伊重啟談判，油價走勢應當逐步下行，但近期地緣政治風險仍高，支撐油價高檔不墜。

另一方面，中東地區、俄羅斯多座煉油廠受戰爭衝擊，產能受損不少，美國煉廠開工率已達98%，成品油庫存處於低水位，供應仍相當吃緊，煉油利差維持歷年同期新高水準。

法人表示，以下游產品市況來看，石腦油價格高漲，推升烯烴產品售價，終端塑料產品備貨需求仍維持保守，近期塑料產品報價僅EG因中東產能供給受阻，表現相對強勁，其餘產品報價持續承壓，芳香烴產品利差則維持穩健。

隨煉油產品利差強勁，芳香烴產品利差穩健，但烯烴及下游產品利差受限，僅EG利差表現較佳。以本業來看，法人相對看好電子材料營收及業外轉投資獲利皆大幅成長的南亞，及受惠煉油利差強勁，獲利表現維持高檔的台塑化。

台化（1326）本業芳香烴事業營運維持穩健，但台塑、台化塑化產品持續面臨中國大陸過剩產能競爭，營運挑戰壓力仍大。