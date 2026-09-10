維田營收／8月合併1.04億元 年增22.6%

工業電腦廠維田（6570）公告8月合併營收1.04億元，月減2.91%，年增22.60%，今年1~8月累計營收達7.61億元，較去年同期年增27.52%。

維田指出，8月營收受惠Edge AI帶動市場需求，出貨動能強勁，此外，歐美專案拉貨力道亦佳，8月營收持續維持在億元水準。

同時，1~8月累計營收7.61億元，已超過2022年同期累計營收，創下歷年同期新高，營運狀況持續升溫，營收逐季看增，下半年有望優於上半年，全年營收目標挑戰歷史新高。

維田進一步表示，從目前需求來看，Edge AI相關領域的接單情況十分不錯，而智慧交通、智慧醫療等大型專案持續按照排程出貨，加上歐美市場訂單量、出貨量維持穩定，整體來說，訂單能見度仍相當高，公司對目前市況維持樂觀看法，展望下半年營運可望逐季看增，淡季不淡，旺季更旺，全年營運審慎樂觀，預期營收獲利將雙雙重回成長。

公司亦指出，近年布局高毛利產品，尤以不鏽鋼工業電腦產品線的成效最佳，毛利率貢獻高，產品銷售量也呈現穩定成長，維田NuTAM系列不鏽鋼工業電腦，具備IP66/IP69K整機防水防塵，抗紫外線日光可視觸控螢幕，可在寬溫嚴苛環境操作，具有Edge AI運算能力，適合食品製造、生技製藥、戶外場域等應用，公司對不鏽鋼產品線深具信心，其高毛利以及穩定銷量，對今年營收獲利再戰新高有非常大的助益。