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長興、長廣8月營收寫佳績 強化電子材料、載板設備、封裝膠材三重布局
長興（1717）日前公布8月營收40.69億元，年增20.95%。前八月累計營收303.31億元，年增11.78%。長興子公司長廣（7795）8月營收3.59億元，年增111.5%，倍數成長。前八月累計營收14.33億元，年增24.77%。
長廣下半年迎來機台出貨高峰，公司日前表示，隨AI載板需求呈持續成長趨勢，目前高階設備產能滿載，今年5月開始大量出貨。並指出，由於機台出貨需等待客戶新廠房完工並陸續開放安裝，測試完畢才能完整認列營收，第3季開始，高階產品已進入大量出貨期。
長興日前表示，旗下電子材料、合成樹脂、特用材料三大部門出貨升溫，晶圓級液態封裝材料逐季爬坡放量，下半年營運有望優於上半年。
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