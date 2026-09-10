長興、長廣8月營收寫佳績 強化電子材料、載板設備、封裝膠材三重布局

華碩（2357）昨（9）日公告8月集團合併營收949.56億元，月成長12.9%、年增51.2%，寫下單月歷史次高及歷史同期新高，月、年成長雙位數，主要受惠AI伺服器、PC、板卡等產品線出貨持續升溫。法人看好，華碩今年在各產品線出貨同步暢旺效應下，全年業績將有機會再創新高。

2026-09-10 01:33