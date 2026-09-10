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長園科營收／前8月4,117萬元、年增27.41％ 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鋰鐵電池模組與系統大廠長園科（8038）公布2026年8月合併營收為4,117萬元，由於旗下半導體廠不斷電系統(UPS)鋰鐵電池系統訂單，因配合客戶新廠擴建時程，加上台灣南部豪雨影響交貨與驗收進度，導致部分訂單出貨及營收認列遞延，雖8月營收較上月減少15.74％，但仍為歷年同期次高水準，相關遞延訂單預計陸續於年底前完成出貨、驗收及營收認列，有助於創造營運正面挹注。累計2026年前8月合併營收達4.35億元，較去年同期成長27％，刷新歷年同期新高。

長園科今年以來受惠半導體UPS不斷電系統產品需求強勁，帶動公司相關鋰鐵電池模組與系統產品出貨量持續攀高，是創造公司整體營運保持成長趨勢的主要關鍵。由於AI產業與半導體大廠若發生電力閃斷造成重大停機事故，單次損失即可能高達10萬至100萬美元不等，凸顯UPS不斷電系統產品對於客戶所扮演的關鍵角色。

長園科旗下UPS不斷電系統產品除了適用各類備援系統外，更具有高能量密度、高供電可靠度與高安全性特點，能夠兼顧環保、無毒無汙染、不會熱失控以及無爆炸風險等優勢，電池壽命更可長達20年以上，並可針對客戶在不同電流及功率、具備彈性擴充需求面向上做到完全客製化的能力，皆是長園科旗下UPS不斷電系統產品能夠順利打進半導體大廠供應鏈的關鍵，在全球主要半導體大廠保持擴廠趨勢不變下，對長園科整體營運也提供相當正面的發展環境。

根據PwC與牛津經濟研究院最新發布報告指出，AI掀起數位基礎建設浪潮的帶動下，全球資料中心資本支出將自2026年的8,000億美元規模、至2050年達到累計約50兆美元的規模，凸顯全球AI產業發展所創造的龐大市場商機。

長園科旗下鋰鐵電池模組與系統產品，可根據不同客戶需求量身訂製極低電壓暫降、瞬斷與電力雜訊的容忍度產品，以及高功率密度與快速負載波動特性的產品，在AI帶動的全球資料中心資本支出趨勢下，長園科有信心可望憑藉產品優勢與既有客戶基礎下，在UPS不斷電系統領域搶占一席之地，並創造整體營運良好加分效果挹注。

長園科指出，以今年上半年來看，整體半導體相關產品營收比重已達75％，觀察目前客戶訂單出貨節奏，半導體相關產品營收比重有機會進一步放大。此外，公司也積極掌握AI算力需求攀升下所帶來的資料中心加速建置趨勢商機，長園科將憑藉旗下鋰鐵電池模組與系統產品的充分滿足資料中心需求的競爭優勢下，積極切入相關應用領域。

營收 UPS

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