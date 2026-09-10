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ABC營收／前8月6,094萬元超車去年全年 秋冬流感旺季添動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

瑞磁生技ABC-KY（6598）10日公告8月營收6,094萬元，年增64%；累計前八月營收5.35億元，年增70.27%，並已超越去年全年營收。隨北半球進入秋冬呼吸道感染旺季，市場看好，季節性檢測需求升溫，加上美國實驗室客戶持續拓展，可望帶動呼吸道多元分子檢測產品需求，挹注後續營運。

瑞磁表示，今年以來營收成長主要受惠市場開發成果逐步顯現，加上客戶需求提升，帶動出貨增加。前八月營收較去年同期增加2.21億元，營運規模持續擴大。

隨時序進入秋冬，呼吸道感染檢測也進入傳統旺季。國內流感疫情持續升溫，8月底全國類流感就診達11.5萬人次，衛福部疾管署並宣布流感進入流行期。法人指出，瑞磁長期深耕美國呼吸道感染檢測市場，隨北半球季節性檢測需求增加，有利旗下呼吸道多元分子檢測產品出貨。

除呼吸道檢測需求外，瑞磁近年持續擴大美國實驗室客戶布局，目前已有多家客戶同時導入「20項呼吸道多元分子檢測」及「17項腸胃道多元分子檢測」，透過不同檢測方案整合，增加客戶採購品項及合作深度，進一步帶動擴充採購需求。

法人指出，呼吸道及腸胃道感染多元分子診斷市場規模上看30億美元。隨美國實驗室對檢測效率、成本及監管合規要求提高，部分國際競爭對手的多元檢測方案面臨瓶頸，瑞磁憑藉高通量及自動化檢測優勢，有機會爭取轉單需求。

法人進一步指出，瑞磁有望爭取年採購需求達千萬美元的指標性大型實驗室客戶，若順利取得訂單，可望形成較長期且穩定的採購需求，進一步擴大美國市場營運規模。

通路布局方面，瑞磁今年8月已與美國醫療產品通路商Henry Schein簽約，進一步切入全美醫學中心體系，與公司原先深耕的第三方實驗室市場雙軌並進，擴大產品銷售通路及客戶觸及範圍。

新產品方面，瑞磁正著手將新冠病毒檢測納入既有呼吸道多元分子檢測套組，並與美國FDA諮詢上市許可條件。瑞磁表示，未來若順利取得許可，將進一步擴大呼吸道病原體檢測涵蓋範圍，搶攻美國實驗室檢測市場。

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