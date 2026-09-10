高端疫苗營收／8月2.36億元、月增399%、年增416%創四年單月新高

高端疫苗（6547）9日公告8月營收2.36億元，月增399%、年增416%，創下近四年來單月新高，主因腸病毒71型疫苗8月起開始出貨越南所帶動。

高端疫苗自行研發的腸病毒 71型疫苗，今年3月順利取得越南藥證後，已於8月初完成首批疫苗出貨。高端疫苗總經理李思賢日前表示，越南每年約有140萬名新生兒，即使初期僅有一成目標族群自費接種，市場規模也達約14萬人，已超過台灣一年接種量。

李思賢認為，越南為腸病毒疫情流行極為嚴峻的地區。高端腸病毒 71 型疫苗投入當地市場後，初期將鎖定胡志明市與河內兩大城市的金字塔頂端市場，目標建立堅實的健康防護網，降低重症與死亡風險。

隨東南亞出貨量能擴增，高端將發揮國際供應鏈效益，全力衝刺今年整體經營績效，力拚實現全年盈餘轉正。新增產線進度也持續進行，替未來東南亞市場的生產量能做最佳的部署。