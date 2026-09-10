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集團績優生命運大不同！緯穎挺小股東翻紅 緯創營收登代工二哥卻翻黑

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI伺服器代工大廠緯創（3231）與子公司緯穎（6669）業績發燙！緯創8月營收衝上4,600.65億元創新高，超越廣達（2382）躍居本土代工二哥；緯穎業績亦連3月創高，更祭出「10元認購1股」補救措施力挺小股東。但10日兩家公司股價卻走出不同節奏，緯創開高卻回測10日線，緯穎則展現強勁承接力道，盤中黑翻紅漲逾2%。

受惠AI伺服器需求強勁，緯創8月合併營收首度突破4,000億大關，達4,600.65億元，月增49.27%、年增166.48%，前8月累計營收2.51兆元、年增98.87%，已超車2025全年，單月表現更超車廣達，僅次於鴻海（2317）。下半年在GB300機櫃與輝達新平台Vera Rubin量產出貨下，成長力道直達明年。

為搶攻AI爆發商機，緯創擴產與募資雙管齊下。公司將在美國與越南砸下約2.2億美元（約新台幣70億元）擴建新廠，其中備受矚目的德州D2新廠預計明年投產，將涵蓋L6、L10／L11等AI伺服器產品。此外，緯創GDR於10日發行，成功募集14.72億美元（約新台幣466.41億元），為後續擴產備足雄厚資金。

緯穎營運同樣耀眼，8月營收1,443.12億元，月增22.62%、年增50.36%，連3月締造新猷；前8月營收8,166.58億元，年增42.80%，亦寫同期新高。法人看好在GPU與ASIC專案強勁出貨下，2026全年營收將再改寫歷史紀錄。

針對9月2日除權引發的畸零股疑慮，緯穎董事長洪麗寗親自回應，祭出過戶日名冊中持有1股至15股的小股東，可以每股10元面額認購1股的補救措施，繳款期為9月16日至9月30日。選定1股至15股的股東原因在於，小股東占緯穎股東戶數超過50％，因此會優先照顧小股東權益。

盤面表現上，緯創10日以190.5元開高後遭遇賣壓，盤中翻黑至184元回測10日線，但隨後跌幅逐步收斂至約1%；反觀緯穎雖然以2,295元低檔開出，但買盤隨即湧入推升股價由黑翻紅，盤中大漲逾2%，上演強勢翻紅行情。

緯穎 緯創 營收 廣達

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