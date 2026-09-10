緯創營收創新高 外資上修目標價

ODM大廠緯創（3231）10日公告8月營收，不僅創下歷史新高紀錄，還突破了4,000億元大關，外資上修第3季營收預期，並同步調升2026-2028年EPS，目標價上修至265元。外資指出，營收成長動能主要來自於企業級AI伺服器專案的強勁需求，整體 AI 伺服器機架出貨量約較上月翻倍。

外資表示，在AI伺服器的強勁需求下，出貨量翻倍以及緯穎（6669）營收的強勁成長，抵銷了筆電、桌機及顯示器的衰退，並且從7、8月的亮眼表現推算，全年機櫃出貨量仍有上修空間，再加上輝達新世代 Vera Rubin 系列所帶動的後續季度 AI 訂單動能，外資對後市發展持樂觀態度。

不過受大盤回檔以及GDR折價發行影響，緯創今日股價略顯無力，在平盤下附近震盪，暫報187.5元，下跌1.5元，跌幅0.79%。