Nike 財報10月初登場 法人：消費放緩、庫存攀升添壓力

全球運動休閒品牌及零售商今年第2季財報顯示，受產品成本增加及消費放緩影響，法人表示，主因庫存天數大幅攀升，預期Nike將於10月初公布財報時，恐難釋出利多消息。

法人分析，隨著美國實質工資自4月起負成長，鞋服消費支出明顯放緩；加上庫存攀升、消費者信心疲弱，多數品牌預期下半年促銷活動將加劇，因此對鋪貨及行銷規劃採取較審慎策略。

法人指出，儘管第2季財報受美國退稅挹注、表現尚佳，國際品牌近兩個月股價仍近乎全面走跌，反映美國、歐洲及中國三大市場下半年零售環境均具挑戰。

此外，考量消費放緩可能使產業庫存調整至少持續兩季，加上目前品牌及供應鏈評價已落至歷史低檔，後續應密切關注地緣政治風險變化，這將是產業迎來轉機的關鍵因素。