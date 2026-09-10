快訊

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

惠譽：證券業亮眼獲利掩飾大、小型券商差距擴大 小券商脆弱性升高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽信評預期，台灣證券業的獲利韌性在2026年剩餘期間仍可維持，因為2026年上半年表現非常強勁，儘管近期市場波動加劇。然而，亮眼的整體數據掩飾了大型與小型券商之間日益擴大的差距。對較小型的獨立券商而言，結構性脆弱性正持續升高；若目前有利的市場環境反轉，這些弱點可能會更加明顯。

2026年上半年，整體行業淨利年增325%，年化股東權益報酬率由2025年的 14.6%大幅升至 34.1%。獲利成長相當全面，自營、經紀與承銷收入均受惠於強勁的市場活動。日均成交量創下 390 億美元的歷史新高，較 2025 年水準增加 133%；融資餘額則升至250億美元，增幅達73%。

大型券商持續透過集團綜效、數位平台，以及集團旗下投信公司日益擴大的ETF產品線，強化其市場地位。這些連結有助於取得機構資金流，也使大型券商受惠於散戶持續轉向投資ETF的趨勢。相較之下，小型券商的業務多元化程度較低，對自營收入的依賴較高，且經紀市佔率持續流失。

前十大券商的調整後淨槓桿倍數，由 2025年底的 7.4 倍升至 9.6 倍，但仍與台灣證券業在bbb+的行業風險經營環境下所對應bbb級別的資本水準與槓桿率評分相符。槓桿上升主要來自交割相關資產增加 93%，以及高度擔保放款曝險增加 52%。投資部位亦增加 20%，部分原因是 2026 年上半年台灣證交所指數上漲 59%，帶動評價利益增加。

惠譽不認為較高槓桿代表資產負債表風險等比例上升。因交易處理流程產生的交割應收款因存續期間短且客戶基礎分散通常風險較低。放款曝險增加所帶來的直接信用風險，則因充分擔保品要求、主動風險監控及曝險分散所緩解。在 7 月及 8 月市場修正期間，這些因素有助於限制已認列的信用損失。

投資部位增加也提高了全體行業的市場風險，但各家公司曝險程度不一。大型券商通常透過降低方向性交易部位、投資組合再調整、避險及更廣泛的分散配置來控制風險，且因風控較強、風險管理政策執行更有效，因此更能承受市場衝擊。小型券商因更依賴自營交易，且業務多元化程度較低，在市場反轉時仍較為脆弱。

惠譽預期，多數公司即使槓桿上升，仍可維持適切的資本緩衝，這受惠於保留盈餘及持續的資產負債表管理。槓桿也可能持續動態變化；若市場活動降溫，槓桿水準可能回落。多數公司亦維持適切的流動性概況，具備足夠的流動資產以覆蓋短期資金需求，且資金來源日益多元化，包括次順位債與固定利率商業本票。

惠譽 券商 脆弱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

街口 00992B 聚焦非投資等級債券 分散配置打造長線資產配置

短天期債券ETF 人氣升溫

非投等債ETF息收誘人

金融三業6月對陸曝險降了...銀行砍陸投資 放款為何反增？

相關新聞

營收創同期高也沒用！台達電重挫5%、光寶科也跌 市場擔心什麼？

電源雙雄台達電（2308）、光寶科（2301）公告8月營收，台達電8月營收645.86億元，月減3.7%、年增35%，創同期新高；光寶科8月營收195.92億元，月增3%、年增25%。營收小幅月減的台達電10日盤中股價重挫，下跌逾5%，而光寶科持續月增，但股價仍受盤勢影響下跌約1%，隨美國十年期公債殖利率持續攀升，日圓走強可能帶來的平倉日圓套利交易，都讓股市承壓。

櫃買雙星蜜月行情發燙！和亞智慧突破百元、鋒霈環境飆135%

櫃買家族10日喜迎兩新兵！和亞智慧（7825）以承銷價48.88元上櫃掛牌，盤中衝破百元大關、達105元，漲幅逾110%；同日登錄興櫃的鋒霈環境（7934）認購價170元，早盤最高直奔402元，飆漲逾135%，雙雙掀起強勁蜜月行情。

華碩營收衝高！8月達949億元 同期最佳

華碩（2357）昨（9）日公告8月集團合併營收949.56億元，月成長12.9%、年增51.2%，寫下單月歷史次高及歷史同期新高，月、年成長雙位數，主要受惠AI伺服器、PC、板卡等產品線出貨持續升溫。法人看好，華碩今年在各產品線出貨同步暢旺效應下，全年業績將有機會再創新高。

財富管理銀行暨證券評鑑 凱基證奪八項大獎

凱基證券財富管理服務再創佳績，於《今周刊》第20屆「財富管理銀行暨證券評鑑」中，榮獲最佳財富管理券商特優、最佳商品獎、最佳財富管理形象獎、最佳客戶滿意獎、最佳智能理財獎、最佳AI應用獎、最佳營業員團隊獎及最佳行銷創新獎等八項大獎。

財富管理銀行暨證券評鑑 富邦證獲七項殊榮

富邦證券於《今周刊》2026年「財富管理銀行暨證券評鑑」中表現亮眼，一舉囊括七項殊榮，包括榮獲「最佳財富增值獎」、「最佳AI應用獎」兩項第一名；「最佳客戶信任獎」、「最佳風控獎」兩項第二名；「最佳形象獎」、「最佳銀色友善獎」、「最佳數位體驗獎」三項第三名。

九豪、同欣電報價看漲

供應鏈流傳大陸電子陶瓷龍頭潮州三環集團最新陶瓷封裝基座漲價通知，11月起標準品漲幅最高超過15%，客製化產品更是「議價處理」，11月起生效。三環集團大漲價，法人看好，有望為陶瓷基板及封裝產品創造漲價空間，台廠九豪（6127）、同欣電受惠大。根據供應鏈提供的三環集團通知函，內容提到，近年陶瓷封裝基座主要原材料價格持續處於高檔，其他主輔材料成本居高不下，加上人工成本增加，供需緊張情勢尚未緩解，為維持產品長期投入及企業穩定經營，因此決定調整報價。漲價細節方面，通知函提到，標準品「2016」及以下規格漲幅自10%起跳，「2520」及以上規格漲幅自15%起跳，客製化產品則依實際成本與客戶另行議價，新價格預計11月1日起生效。業界分析，潮州三環在全球陶瓷封裝基座市場具有重要地位，此次針對不同尺寸產品全面調價，不僅反映成本上揚，也意味先前低價競爭壓力有望舒緩，凸顯產業成本與供需結構轉變，有望為陶瓷基板及封裝產品打開價格空間，九豪、同欣電等台廠受惠大。隨著龍頭廠價格墊高，其他供應商後續報價可望獲得支撐之際，部分客戶也可能啟動第二供應來源認證，同步為九豪、同欣電帶來潛在轉單商機。其中，九豪為台灣精密陶瓷

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。