營收創同期高也沒用！台達電重挫5%、光寶科也跌 市場擔心什麼？

電源雙雄台達電（2308）、光寶科（2301）公告8月營收，台達電8月營收645.86億元，月減3.7%、年增35%，創同期新高；光寶科8月營收195.92億元，月增3%、年增25%。營收小幅月減的台達電10日盤中股價重挫，下跌逾5%，而光寶科持續月增，但股價仍受盤勢影響下跌約1%，隨美國十年期公債殖利率持續攀升，日圓走強可能帶來的平倉日圓套利交易，都讓股市承壓。

台達電8月營收雖然月減3.7%，仍是歷年最強8月，年增35%，累計前前八月營收4,742.67億元，年增41%，創同期新高。但市場對於營收反應不佳，股價開低下挫，盤中重跌5%，一度下探至1,680元。光寶科8月營收則是月增、年增，創下8年新高，但股價開高走低，盤中下跌逾1%，面臨月線保衛戰。

不論營收月減或月增，雙雄股價都走跌，不過台達電營收月減，股價跌幅較重，光寶科相對跌勢較輕。雖然AI訂單持續暢旺，但債市、匯市等總經面問題，開始對股市造成壓力。

美國財政部周三宣布，最新一輪長期公債回購上限為60億美元，是原訂20億美元的三倍，但是市場原先期待貝森特的干預規模會更大，消息公布後美國十年期公債反而下跌破底，殖利率一度升至4.85%，同時美國財政部標售390億美元10年期公債，得標殖利率4.834%，創2007年來同期限債券標售的最高紀錄。

殖利率上升會提高政府與企業借款成本，大量舉債興建AI資料中心的雲端服務巨擘，可能面臨融資成本升高的壓力。另外市場預期日本銀行下周升息，帶動日圓周三升值至1美元兌153.49日圓，投資人原本借入低息日圓，再將資金投入美國科技股等高風險資產；如今日圓走強，可能迫使他們平倉撤資。