櫃買雙星蜜月行情發燙！和亞智慧突破百元、鋒霈環境飆135%

櫃買家族10日喜迎兩新兵！和亞智慧（7825）以承銷價48.88元上櫃掛牌，盤中衝破百元大關、達105元，漲幅逾110%；同日登錄興櫃的鋒霈環境（7934）認購價170元，早盤最高直奔402元，飆漲逾135%，雙雙掀起強勁蜜月行情。

和亞智慧主攻AI智慧檢測及光學整合，董事長石文機表示，AI與無人載具將成為明年營運主要成長動能，公司未來將以軟體、檢測方案、光學模組及系統整合為四大成長引擎，持續深耕半導體高階檢測與精密光學，並掌握無人機、機器人及AI智慧製造等新需求。

和亞智慧成立於2015年，核心團隊在光學、影像及自動化領域累積逾20年經驗，2021年獲台亞半導體（2340）策略投資。2026年上半年產品組合中，無人載具占44.53%、半導體占40.16%、光學占11.11%，營運重心已逐步朝AI與智慧載具應用延伸。

不過，和亞智慧今年上半年營運仍受到光學客戶訂單遞延影響，營收1.39億元、年減32.4%，稅後純益1,302萬元，EPS 0.56元；2025年全年營收3.94億元，EPS 2.81元。

另一檔新掛牌焦點鋒霈環境，主要提供電子科技廠純水、廢水及回收水處理系統的工程管線建置、設備安裝與藥劑耗材銷售，並進一步協助客戶將製程廢液資源化、回收綠色化學品，切入高科技產業循環經濟需求。

鋒霈環境成立於2006年，近年獲利維持成長，2023至2025年EPS分別為3.32元、4.08元及5.44元，2026年至7月EPS已達5.53元。