快訊

日本旅遊驚傳意外！高欣欣弟突中風急送醫 「900萬日幣醫療帳單」曝光

缺師救火隊／學校靠家長群組徵才 師資荒突破親師界限

國造磐龍反艦飛彈增產卻堆庫房 部隊缺兵「有彈無人」

聽新聞
0:00 / 0:00

振宇五金營收／前8月2.09億元、年增6.90% 百店布局進入倒數

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

振宇五金（2947）公告2026年8月合併營收達2.09億元，較去年同期成長1.75%；累計1至8月合併營收達16.18億元，年增6.90%，整體營運維持穩健成長。

公司表示，8月受到天候不穩及消費市場變化影響，另受農曆民俗月影響，部分裝修及施工需求遞延，實體門市來客動能短期趨緩；不過民生與居家修繕剛性需求仍具支撐，8月整體客單價年增6.57%，加上電商通路持續成長，支撐整體營收表現。

從商品銷售結構觀察，8月「土木工具」銷售額年增9.18%、「居家用品」年增8.04%、「水電材料」年增1.57%，相關修繕及生活五金需求維持成長。

數位經營方面，會員經濟與電商通路持續展現成長動能，截至8月底，振宇五金會員總數達72.3萬人，年增12.86%，會員營收占比達55.01%，會員平均客單價較非會員高出20.37%。此外，振宇五金官方購物平台ALD SHOP、momo購物網及蝦皮購物等電商通路營收年增56.18%，公司將持續深化會員經營及O2O線上線下整合，提升實體門市與數位通路綜效。

通路布局方面，振宇五金「百店計畫」進入最後倒數。繼8月高雄仁武店開幕、全台門市達98家後，9月19日新竹竹東店將正式開幕，屆時全台門市總數將增至99家。公司近年展店聚焦北部及南部人口密集生活圈，隨門市版圖逼近百店規模，將持續整合採購、物流及門市資源，發揮連鎖通路規模效益。

展望後市，公司表示，隨民俗月結束，先前遞延的裝修及修繕需求可望逐步回補，加上秋季居家整理需求升溫，有助支撐後續營運動能。未來將持續聚焦通路擴張、商品結構優化及數位會員經營，隨百店布局逐步到位，進一步發揮實體門市、物流及電商整合效益，挹注中長期營運成長。

電商 營收 布局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

御嵿營收／前八月8億元、年增7.07%再創同期新高 喜迎第4季旺季

八方雲集營收／8月8.2億元、月增1.75%再創新高 全球店數衝破1,400家

崇越營收／8月77.9億元創次高、下半年旺季可期 董座看好擴大營運綜效

銳澤營收／8月3.68億元、年增83.2％ 創單月新高

相關新聞

櫃買雙星蜜月行情發燙！和亞智慧突破百元、鋒霈環境飆135%

櫃買家族10日喜迎兩新兵！和亞智慧（7825）以承銷價48.88元上櫃掛牌，盤中衝破百元大關、達105元，漲幅逾110%；同日登錄興櫃的鋒霈環境（7934）認購價170元，早盤最高直奔402元，飆漲逾135%，雙雙掀起強勁蜜月行情。

華碩營收衝高！8月達949億元 同期最佳

華碩（2357）昨（9）日公告8月集團合併營收949.56億元，月成長12.9%、年增51.2%，寫下單月歷史次高及歷史同期新高，月、年成長雙位數，主要受惠AI伺服器、PC、板卡等產品線出貨持續升溫。法人看好，華碩今年在各產品線出貨同步暢旺效應下，全年業績將有機會再創新高。

財富管理銀行暨證券評鑑 凱基證奪八項大獎

凱基證券財富管理服務再創佳績，於《今周刊》第20屆「財富管理銀行暨證券評鑑」中，榮獲最佳財富管理券商特優、最佳商品獎、最佳財富管理形象獎、最佳客戶滿意獎、最佳智能理財獎、最佳AI應用獎、最佳營業員團隊獎及最佳行銷創新獎等八項大獎。

財富管理銀行暨證券評鑑 富邦證獲七項殊榮

富邦證券於《今周刊》2026年「財富管理銀行暨證券評鑑」中表現亮眼，一舉囊括七項殊榮，包括榮獲「最佳財富增值獎」、「最佳AI應用獎」兩項第一名；「最佳客戶信任獎」、「最佳風控獎」兩項第二名；「最佳形象獎」、「最佳銀色友善獎」、「最佳數位體驗獎」三項第三名。

九豪、同欣電報價看漲

供應鏈流傳大陸電子陶瓷龍頭潮州三環集團最新陶瓷封裝基座漲價通知，11月起標準品漲幅最高超過15%，客製化產品更是「議價處理」，11月起生效。三環集團大漲價，法人看好，有望為陶瓷基板及封裝產品創造漲價空間，台廠九豪（6127）、同欣電受惠大。根據供應鏈提供的三環集團通知函，內容提到，近年陶瓷封裝基座主要原材料價格持續處於高檔，其他主輔材料成本居高不下，加上人工成本增加，供需緊張情勢尚未緩解，為維持產品長期投入及企業穩定經營，因此決定調整報價。漲價細節方面，通知函提到，標準品「2016」及以下規格漲幅自10%起跳，「2520」及以上規格漲幅自15%起跳，客製化產品則依實際成本與客戶另行議價，新價格預計11月1日起生效。業界分析，潮州三環在全球陶瓷封裝基座市場具有重要地位，此次針對不同尺寸產品全面調價，不僅反映成本上揚，也意味先前低價競爭壓力有望舒緩，凸顯產業成本與供需結構轉變，有望為陶瓷基板及封裝產品打開價格空間，九豪、同欣電等台廠受惠大。隨著龍頭廠價格墊高，其他供應商後續報價可望獲得支撐之際，部分客戶也可能啟動第二供應來源認證，同步為九豪、同欣電帶來潛在轉單商機。其中，九豪為台灣精密陶瓷

聯發科金雞 意騰業績俏

聯發科轉投資意騰-KY（7749）上半年每股純益7.57元，成為聯發科小金雞，公司昨（9）日表示，受惠主要應用持續成長，有信心本季業績持續向上，明年遊戲機、手機、筆電持續導入，以及企業客戶推展，營運也會持續衝鋒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。