振宇五金營收／前8月2.09億元、年增6.90% 百店布局進入倒數

振宇五金（2947）公告2026年8月合併營收達2.09億元，較去年同期成長1.75%；累計1至8月合併營收達16.18億元，年增6.90%，整體營運維持穩健成長。

公司表示，8月受到天候不穩及消費市場變化影響，另受農曆民俗月影響，部分裝修及施工需求遞延，實體門市來客動能短期趨緩；不過民生與居家修繕剛性需求仍具支撐，8月整體客單價年增6.57%，加上電商通路持續成長，支撐整體營收表現。

從商品銷售結構觀察，8月「土木工具」銷售額年增9.18%、「居家用品」年增8.04%、「水電材料」年增1.57%，相關修繕及生活五金需求維持成長。

數位經營方面，會員經濟與電商通路持續展現成長動能，截至8月底，振宇五金會員總數達72.3萬人，年增12.86%，會員營收占比達55.01%，會員平均客單價較非會員高出20.37%。此外，振宇五金官方購物平台ALD SHOP、momo購物網及蝦皮購物等電商通路營收年增56.18%，公司將持續深化會員經營及O2O線上線下整合，提升實體門市與數位通路綜效。

通路布局方面，振宇五金「百店計畫」進入最後倒數。繼8月高雄仁武店開幕、全台門市達98家後，9月19日新竹竹東店將正式開幕，屆時全台門市總數將增至99家。公司近年展店聚焦北部及南部人口密集生活圈，隨門市版圖逼近百店規模，將持續整合採購、物流及門市資源，發揮連鎖通路規模效益。

展望後市，公司表示，隨民俗月結束，先前遞延的裝修及修繕需求可望逐步回補，加上秋季居家整理需求升溫，有助支撐後續營運動能。未來將持續聚焦通路擴張、商品結構優化及數位會員經營，隨百店布局逐步到位，進一步發揮實體門市、物流及電商整合效益，挹注中長期營運成長。