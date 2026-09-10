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輝達 GB NVL72全年出貨量預測出爐 外資偏好順序：緯創>鴻海>廣達

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行調研輝達的 GB NVL72在8月出貨量，目前對2026全年預測為8萬至8.5萬櫃，券商偏好順序為：緯創（3231）>鴻海（2317）>廣達（2382）。

NVIDIA 的NVL72 系列（如 GB200 NVL72、GB300 NVL72）是專為兆級參數大型語言模型（LLM）與代理型 AI 推理設計的機櫃級（Rack-Scale）全液冷超級電腦平台。

美系大行預測：廣達出貨 2,500–2,550櫃 GB200/GB300 機櫃；緯創出貨 2,300–2,400櫃 GB200/GB300 機櫃；鴻海出貨約 2,600櫃 GB200/300 機櫃。

此外，美系券商認為緯創8月營收年增五成，優於其預期，主要受到企業級AI伺服器專案帶動，整體AI伺服器機櫃出貨量約較7月翻倍。券商順勢上修第3季營收預估。上修2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至16/19.5/24.4元，以2026年下半年至2027年上半年15xPE評價，同步升目標。

緯創 廣達 鴻海

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