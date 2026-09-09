伸興營收／8月年增18.6% 雙引擎助攻下半年

伸興工業（1558）公布8月合併營收8.90億元，因部分出貨機種排程與認列節奏差異，較上月略減4.9%，但在主要客戶保持良好拉貨力道下，單月營收仍較去年同期成長18.6%，連續2個月呈年增正成長；累計前八月合併營收60.45億元、年增5.6%。

第3季進入傳統旺季，伸興表示，在本業縫紉機與AI（人工智慧）液冷、機器人雙引擎助力下，推升下半年營運成長可期。

伸興指出，第3季為家用縫紉機產業傳統出貨旺季，主要因應歐美感恩節及耶誕節購物需求，加上亞洲市場拉貨動能維持，整體出貨節奏較上半年進一步加快。

從目前接單及出貨狀況觀察，主要市場需求仍維持穩健，其中歐洲市場受惠大型賣場庫存回歸健康水位；亞洲（含中國大陸）市場則在DIY手作風潮及電商平台促銷熱潮催動下需求增加，助力下半年營運可望優於上半年。

此外，除了本業縫紉機維持良好接單能見度，集團也持續推動雙軸轉型與跨領域資源整合，攜手子公司宇隆持續聚焦精密傳動、減速機、人形機器人及AI液冷快接頭（NVQD）等新興應用，擴大高階精密零組件事業布局。

其中，宇隆自有品牌「TUF ONE」減速機及機電整合關節模組，掌握AI機器人與智慧製造產業快速發展所帶動的精密傳動需求；同時，AI液冷快接頭等新事業亦逐步形成營運貢獻。

伸興強調，集團整體營運架構已由傳統家用縫紉機製造，逐步延伸至精密零組件及新興科技應用，持續提升產品組合與長期成長動能。

展望下半年，伸興維持審慎樂觀。隨著第3季傳統出貨旺季持續發酵，主要市場拉貨需求維持穩健，預期本業出貨動能可望延續至第3季高峰，全年營運仍朝下半年優於上半年方向推進。

另一方面，伸興將持續發揮本業與精密零組件事業的協同效益，深化精密傳動、減速機、機電整合模組及AI相關應用布局，朝高成長、高價值的精密製造集團目標邁進。