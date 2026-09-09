快訊

直播／蘋果發表會凌晨1點登場 看9新品傳聞 新CEO特納斯首秀摺疊機

注意！「幫忙投票」是盜帳號陷阱 LINE提醒「停、查、碼不給」防詐口訣

聽新聞
0:00 / 0:00

東佑達營收／8月3.08億年增89.1%攀新高 前八月20.29億寫同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

精密傳動與自動化設備大廠東佑達（7942）公布8月合併營收3.08億元，月增10.8%、年增89.1%，創單月營收新高；累計前八月合併營收20.29億元、年增47.6%，亦創歷史同期新高，營運維持強勁成長態勢。

東佑達表示，8月營收大幅成長，主要受惠於各產品線銷售較去年同期增加。公司長期深耕精密直線傳動與自動化領域，產品涵蓋直線傳動模組、電動缸、線性馬達模組、多軸運動平台、伺服電子壓床及奈米級精密定位平台，並具備驅動器、運動控制器、線性滑軌、滾珠螺桿與馬達等關鍵零組件的自主研發及製造能力，可提供客戶完整的一站式自動化解決方案。

因應半導體、先進封裝、光電及智慧製造對高速、高精度與高穩定性自動化設備的需求，東佑達持續投入精密運動控制、奈米定位及模組化自動化技術研發，並深化產品在晶圓搬運、精密組裝、光學檢測、耦光對位及智慧工廠等製程的應用。

共同封裝光學（CPO）設備需求持續升溫，東佑達今年參加台北國際半導體展，展出CPO光耦合設備核心硬體基座「奈米級6軸氣浮運動平台」，搶攻矽光子與先進光學封裝商機。

在展會中，東佑達並宣布，與CPO光耦合對位平台市占率第一的日商駿河精機（Suruga Seiki）合組策略聯盟，強強聯手推進新一代CPO光耦合對位平台設備，受到市場高度關注。

東佑達董事長林宗德指出，日商駿河精機的CPO光耦合對位平台，目前在國內的市占率約八成，東佑達與其結盟，可進一步提供更多元選擇；另外，東佑達也自行研發CPO六自由度光耦合對位平台，目前已在客戶端做最終測試，預計明年初放量。

東佑達今年正式切入CPO設備供應鏈，相關營收占比仍不高、低於5%，但因多數客戶已陸續進入產品測試驗證的最後階段，預計明年可以看到較明顯的營收貢獻，占比目標可望提升至10%。

東佑達上半年半導體封裝測試占營收46%，為最大應用市場，半導體設備訂單能見度達一年以上；上半年每股稅後純益7.49元，創歷史新高，半年賺贏去年全年逾倍。

值得注意的是，東佑達公司資本結構帶有濃厚產業結盟色彩，經營團隊持股64%，日本自動化大廠CKD、YAMAHA分別持股10%、9%，其餘17%由台日基金、工研院創新基金及多家金融創投持有。

技術向上升級之際，日系訂單也同步落地。CKD近期拿下美系手機大廠訂單，高層親自來台要求東佑達增加產能、加速供貨；東佑達替CKD與YAMAHA代工的訂單能見度，均已延伸至明年全年。

展望後續營運，東佑達表示，將強化自主技術與產品整合能力，深化半導體及高階製造應用市場，同時透過全球生產與服務據點，提升在地供應及客戶服務效率，持續擴大精密自動化解決方案的市場布局。

營收 奈米 平台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旭然營收／8月6,445萬元、年增18.7％ 與前八月雙創同期新高

麗清營收／8月達7.78億元、月增28.35％ 創近16個月新高

鈞興營收／前八月21.25億元、年增2.6% 創同期新高

銳澤營收／8月3.68億元、年增83.2％ 創單月新高

相關新聞

外資買盤大洗牌！群創、華邦電多空翻轉 「這幾檔傳產股」竟罕見進榜

台股9日開高震盪，終場上漲77.58點、收47,183.36點，成交值縮至7,735億元，三大法人合計買超220.81億元，其中外資大買209.24億元。不過，外資9日的資金動向出現明顯洗牌，8日才登上買超冠軍的華邦電（2344），9日直接反轉成賣超第一大個股；反觀群創（3481）躍居買超王，友達（2409）也同步獲大舉加碼，更值得注意的是，新纖（1409）、台泥（1101）、台塑化（6505）等平時罕見擠進外資買超前10名的傳產股，9日竟同步現身。

南寶子公司董事異動案延遲重訊 證交所開罰

台灣證券交易所表示，針對南寶（4766）違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

伸興營收／8月年增18.6% 雙引擎助攻下半年

伸興工業（1558）公布8月合併營收8.90億元，因部分出貨機種排程與認列節奏差異，較上月略減4.9%，但在主要客戶保持良好拉貨力道下，單月營收仍較去年同期成長18.6%，連續2個月呈年增正成長；累計前八月合併營收60.45億元、年增5.6%。

和椿營收／半導體次系統與機器人出貨旺 8月4.07億元續創新高

AI（人工智慧）與機器人自動化解決方案專家和椿科技（6215）公布8月合併營收4.07億元，月增7.7%、年增132.8%，不但年月雙增，且續創單月營收新高；累計前八月合併營收24.61億元、年增59.7%，持續展現高階智動化轉型的豐碩成果。

騰雲營收／8月9,507萬元、前八月6.61億元 改寫同期紀錄

騰雲科技（6870）9日公布8月合併營收9,507萬元，月增5.2%，年增34.1%；累計今年1至8月合併營收達6.61億元，年增45.1%，今年以來每月改寫歷年同期紀錄。騰雲表示，8月營收成長動能之一來自泰國市場，展現騰雲將在台灣累積的數位與營運雙重韌性複製至東南亞市場的實力。

中光電營收／8月34.28億元 月減3%、年增3%

中光電投控（3718）9日公告今年8月自結合併營收34.28億元，較7月合併營收35.35億元略減3%，相較去年同期33.42億元則成長3%。累計2026年前八個月合併營收263.6億元，較2025年同期合併營收248.19億元成長6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。