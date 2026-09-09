東佑達營收／8月3.08億年增89.1%攀新高 前八月20.29億寫同期新高

精密傳動與自動化設備大廠東佑達（7942）公布8月合併營收3.08億元，月增10.8%、年增89.1%，創單月營收新高；累計前八月合併營收20.29億元、年增47.6%，亦創歷史同期新高，營運維持強勁成長態勢。

東佑達表示，8月營收大幅成長，主要受惠於各產品線銷售較去年同期增加。公司長期深耕精密直線傳動與自動化領域，產品涵蓋直線傳動模組、電動缸、線性馬達模組、多軸運動平台、伺服電子壓床及奈米級精密定位平台，並具備驅動器、運動控制器、線性滑軌、滾珠螺桿與馬達等關鍵零組件的自主研發及製造能力，可提供客戶完整的一站式自動化解決方案。

因應半導體、先進封裝、光電及智慧製造對高速、高精度與高穩定性自動化設備的需求，東佑達持續投入精密運動控制、奈米定位及模組化自動化技術研發，並深化產品在晶圓搬運、精密組裝、光學檢測、耦光對位及智慧工廠等製程的應用。

共同封裝光學（CPO）設備需求持續升溫，東佑達今年參加台北國際半導體展，展出CPO光耦合設備核心硬體基座「奈米級6軸氣浮運動平台」，搶攻矽光子與先進光學封裝商機。

在展會中，東佑達並宣布，與CPO光耦合對位平台市占率第一的日商駿河精機（Suruga Seiki）合組策略聯盟，強強聯手推進新一代CPO光耦合對位平台設備，受到市場高度關注。

東佑達董事長林宗德指出，日商駿河精機的CPO光耦合對位平台，目前在國內的市占率約八成，東佑達與其結盟，可進一步提供更多元選擇；另外，東佑達也自行研發CPO六自由度光耦合對位平台，目前已在客戶端做最終測試，預計明年初放量。

東佑達今年正式切入CPO設備供應鏈，相關營收占比仍不高、低於5%，但因多數客戶已陸續進入產品測試驗證的最後階段，預計明年可以看到較明顯的營收貢獻，占比目標可望提升至10%。

東佑達上半年半導體封裝測試占營收46%，為最大應用市場，半導體設備訂單能見度達一年以上；上半年每股稅後純益7.49元，創歷史新高，半年賺贏去年全年逾倍。

值得注意的是，東佑達公司資本結構帶有濃厚產業結盟色彩，經營團隊持股64%，日本自動化大廠CKD、YAMAHA分別持股10%、9%，其餘17%由台日基金、工研院創新基金及多家金融創投持有。

技術向上升級之際，日系訂單也同步落地。CKD近期拿下美系手機大廠訂單，高層親自來台要求東佑達增加產能、加速供貨；東佑達替CKD與YAMAHA代工的訂單能見度，均已延伸至明年全年。

展望後續營運，東佑達表示，將強化自主技術與產品整合能力，深化半導體及高階製造應用市場，同時透過全球生產與服務據點，提升在地供應及客戶服務效率，持續擴大精密自動化解決方案的市場布局。