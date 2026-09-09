快訊

直播／蘋果發表會凌晨1點登場 看9新品傳聞 新CEO特納斯首秀摺疊機

注意！「幫忙投票」是盜帳號陷阱 LINE提醒「停、查、碼不給」防詐口訣

聽新聞
0:00 / 0:00

和椿營收／半導體次系統與機器人出貨旺 8月4.07億元續創新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

AI（人工智慧）與機器人自動化解決方案專家和椿科技（6215）公布8月合併營收4.07億元，月增7.7%、年增132.8%，不但年月雙增，且續創單月營收新高；累計前八月合併營收24.61億元、年增59.7%，持續展現高階智動化轉型的豐碩成果。

和椿8月營收維持高檔成長力道，主因歸功於半導體、高階AI伺服器、電子製造等產業客戶對於旗下自動化次系統（Subsystem）設備拉貨動能持續強勁。

隨著全球AI算力需求擴張，帶動高階伺服器產能與半導體終端測試需求同步開出，高密度貼片與測試系統對微米級精度及良率的要求極高。

和椿提供對應傳動、驅動、控制與感測相關精密零組件，並將高精度運控與即時監測技術深度整合於次系統中，深獲半導體、高階伺服器、電子製造等產業客戶高度肯定，成為推升營收規模穩健擴大的核心引擎，整體訂單能見度逐步增高。

展望未來，隨著Physical AI打開機器人新一輪基礎設施需求，和椿對中長期營運抱持樂觀態度。

和椿強調，公司將持續發揮「半導體高階次系統」與「AI機器人」雙軌並進的綜效，深耕半導體關鍵製程與潔淨室等級AMR部署，並持續優化軟硬體協同能力，穩健推進全球機器人商業化落地進程。

營收 半導體 機器人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旭然營收／8月6,445萬元、年增18.7％ 與前八月雙創同期新高

麗清營收／8月達7.78億元、月增28.35％ 創近16個月新高

崇越營收／8月77.9億元創歷史次高 半導體材料出貨維持高檔

精誠營收／8月59億元與前八月雙創同期新高 第4季續衝AI、雲端商機

相關新聞

外資買盤大洗牌！群創、華邦電多空翻轉 「這幾檔傳產股」竟罕見進榜

台股9日開高震盪，終場上漲77.58點、收47,183.36點，成交值縮至7,735億元，三大法人合計買超220.81億元，其中外資大買209.24億元。不過，外資9日的資金動向出現明顯洗牌，8日才登上買超冠軍的華邦電（2344），9日直接反轉成賣超第一大個股；反觀群創（3481）躍居買超王，友達（2409）也同步獲大舉加碼，更值得注意的是，新纖（1409）、台泥（1101）、台塑化（6505）等平時罕見擠進外資買超前10名的傳產股，9日竟同步現身。

南寶子公司董事異動案延遲重訊 證交所開罰

台灣證券交易所表示，針對南寶（4766）違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

伸興營收／8月年增18.6% 雙引擎助攻下半年

伸興工業（1558）公布8月合併營收8.90億元，因部分出貨機種排程與認列節奏差異，較上月略減4.9%，但在主要客戶保持良好拉貨力道下，單月營收仍較去年同期成長18.6%，連續2個月呈年增正成長；累計前八月合併營收60.45億元、年增5.6%。

和椿營收／半導體次系統與機器人出貨旺 8月4.07億元續創新高

AI（人工智慧）與機器人自動化解決方案專家和椿科技（6215）公布8月合併營收4.07億元，月增7.7%、年增132.8%，不但年月雙增，且續創單月營收新高；累計前八月合併營收24.61億元、年增59.7%，持續展現高階智動化轉型的豐碩成果。

騰雲營收／8月9,507萬元、前八月6.61億元 改寫同期紀錄

騰雲科技（6870）9日公布8月合併營收9,507萬元，月增5.2%，年增34.1%；累計今年1至8月合併營收達6.61億元，年增45.1%，今年以來每月改寫歷年同期紀錄。騰雲表示，8月營收成長動能之一來自泰國市場，展現騰雲將在台灣累積的數位與營運雙重韌性複製至東南亞市場的實力。

中光電營收／8月34.28億元 月減3%、年增3%

中光電投控（3718）9日公告今年8月自結合併營收34.28億元，較7月合併營收35.35億元略減3%，相較去年同期33.42億元則成長3%。累計2026年前八個月合併營收263.6億元，較2025年同期合併營收248.19億元成長6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。