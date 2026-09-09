和椿營收／半導體次系統與機器人出貨旺 8月4.07億元續創新高

AI（人工智慧）與機器人自動化解決方案專家和椿科技（6215）公布8月合併營收4.07億元，月增7.7%、年增132.8%，不但年月雙增，且續創單月營收新高；累計前八月合併營收24.61億元、年增59.7%，持續展現高階智動化轉型的豐碩成果。

和椿8月營收維持高檔成長力道，主因歸功於半導體、高階AI伺服器、電子製造等產業客戶對於旗下自動化次系統（Subsystem）設備拉貨動能持續強勁。

隨著全球AI算力需求擴張，帶動高階伺服器產能與半導體終端測試需求同步開出，高密度貼片與測試系統對微米級精度及良率的要求極高。

和椿提供對應傳動、驅動、控制與感測相關精密零組件，並將高精度運控與即時監測技術深度整合於次系統中，深獲半導體、高階伺服器、電子製造等產業客戶高度肯定，成為推升營收規模穩健擴大的核心引擎，整體訂單能見度逐步增高。

展望未來，隨著Physical AI打開機器人新一輪基礎設施需求，和椿對中長期營運抱持樂觀態度。

和椿強調，公司將持續發揮「半導體高階次系統」與「AI機器人」雙軌並進的綜效，深耕半導體關鍵製程與潔淨室等級AMR部署，並持續優化軟硬體協同能力，穩健推進全球機器人商業化落地進程。