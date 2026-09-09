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騰雲營收／8月9,507萬元、前八月6.61億元 改寫同期紀錄

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
騰雲科技董事長梁基文。記者彭慧明／攝影
騰雲科技董事長梁基文。記者彭慧明／攝影

騰雲科技（6870）9日公布8月合併營收9,507萬元，月增5.2%，年增34.1%；累計今年1至8月合併營收達6.61億元，年增45.1%，今年以來每月改寫歷年同期紀錄。騰雲表示，8月營收成長動能之一來自泰國市場，展現騰雲將在台灣累積的數位與營運雙重韌性複製至東南亞市場的實力。

近期國際AI（人工智慧）產業競爭焦點正從大型模型與雲端算力延伸至機器人及實體世界應用，顯示下一階段AI的關鍵，在於整合感測、模型與設備，理解環境、做出決策並採取行動。騰雲TSpace解決方案定位為智慧場域AI OS（AI-Optimized Space），向上整合AI數位員工（AI Agent）、商業決策與企業知識庫，向下串聯Smart Edge智慧終端、邊緣硬體，以及客流與物聯網感知設備；並透過Physical Space AI Runtime（AI實體空間運行架構）整合設備與營運資料，建立「感知、分析、決策、執行、優化」閉環。

騰雲董事長梁基文對今年展望維持看好，後續騰雲將持續擴大TSpace於泰國智慧場域的服務範圍。隨著單一場域導入項目增加，公司將由系統導入進一步延伸至平台使用、系統維運及資料服務，拓展多元服務與持續性收入來源；相關應用經驗也將作為日本及東南亞市場後續拓展的重要基礎。

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