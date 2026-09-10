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健鼎8月合併營收寫新猷 富喬8月營收月增6.7%
PCB族群包括健鼎（3044）、富喬、金居、群翊昨（9）日公布8月營收同步攻上新高，反映AI帶動PCB需求強勁，對業績正面挹注。
健鼎8月合併營收102.24億元，首度突破百億元大關，月增4.1%，年增65.58%；前八月合併營收658.68億元，年增38.7%。
富喬8月營收9.12億元，月增6.79%，年增79.2%。富喬表示，今年展望維持正向，受惠AI升級及漲價效益，預期營運可逐季成長。
金居8月營收10.56億元，月增4.7%，年增59.7%；前八月營收74.02億元，年增46.8%。
群翊8月營收2.75億元，月增0.2%，年增32.3%。群翊指出，目前訂單能見度已達2027年8月以後，市場需求持續暢旺。
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