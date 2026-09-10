聯發科金雞 意騰業績俏

聯發科轉投資意騰-KY（7749）上半年每股純益7.57元，成為聯發科小金雞，公司昨（9）日表示，受惠主要應用持續成長，有信心本季業績持續向上，明年遊戲機、手機、筆電持續導入，以及企業客戶推展，營運也會持續衝鋒。

法人看好，意騰本季業績續揚之餘，明年營收目標也邁向雙位數百分比增長。

意騰是AI聲學ASIC廠，目前營運有AI IP授權及AI邊緣運算ASIC晶片的雙軌模式，專注於邊緣運算領域，提供演算法、軟韌體及晶片的全方位解決方案，產品應用於手機、筆電、智慧耳機、遊戲主機、車載系統及企業級AI平台等多元終端裝置。

意騰去年中掛牌上市，正處於高速成長期，去年業績增逾八成，今年前八月合併營收14.92億元，年增60.2%，上半年每股純益7.57元。

意騰指出，今年手機、筆電、遊戲機等消費性應用市場雖受科技通膨壓力影響，該公司上半年相關表現仍比市場來得好，反映市占率與產品滲透率持續攀升，耳機應用也仍有高成長。

意騰提到，手機應用方面已導入日系與陸系品牌多款新機種，筆電應用則導入到國際客戶與台系客戶，預期明年手機與筆電應用都因為有新產品推出，也獲客戶機種導入，應當可維持成長態勢。

耳機聲學應用方面，意騰既有美系客戶下半年會推出新產品，今年底估計還會有新的一線大廠導入設計，下半年表現應可優於上半年。