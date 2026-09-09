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精誠營收／8月59億元 與前八月雙創同期新高 第4季續衝 AI、雲端商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

精誠資訊（6214）公布2026年8月合併營收為59億元、年成長61.9％；累計今年前八月合併營收為380.12億元，較去年同期的272.19億元成長39.7％，當月與累計前八月營收雙創同期新高。

精誠資訊表示，8月營收主要受惠大型企業客戶對AI基礎建設、雲端平台、軟體授權及硬體設備的需求增加，帶動整體營收成長；代理經銷業務亦持續放量，特別是在海外市場，透過SYSTEX Asia新增加南亞五個國家市場代理，搭配「全球IT服務」銷售，逐步擴大由產品銷售延伸至整合服務，展現國際布局綜效，進一步挹注營收表現。

此外，在國內市場，延續精誠多年協助企業整合與落地的實績與技術優勢，為金融產業提供完整的軟體開發維運服務，包含財富管理、網銀系統、異地備援與優化臨櫃系統等多個金融產業大型專案在8月完成驗收，也對8月營收有所貢獻。

展望第4季，精誠將持續掌握AI、雲端、資安及台商出海等市場商機，攜手在地夥伴，整合金流、物流、商流、人流與資訊流等服務能量，拓展東南亞及東北亞在地化整合服務，積極推廣「全球IT服務」，進一步創造營收成長；在AI應用方面，將持續推動AI技術與產業應用場景深度融合，加速百工百業的AI應用落地，以滿足企業對導AI的急迫需求。

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