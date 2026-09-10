財富管理銀行暨證券評鑑 富邦證獲七項殊榮

富邦證券於《今周刊》2026年「財富管理銀行暨證券評鑑」中表現亮眼，一舉囊括七項殊榮，包括榮獲「最佳財富增值獎」、「最佳AI應用獎」兩項第一名；「最佳客戶信任獎」、「最佳風控獎」兩項第二名；「最佳形象獎」、「最佳銀色友善獎」、「最佳數位體驗獎」三項第三名。

富邦證券榮獲「最佳財富增值獎」第一名，彰顯公司長期深耕財富管理，協助客戶創造、累積及傳承財富價值的專業實力。公司透過專業顧問團隊、集團資源整合及多元商品服務，依據客戶不同風險偏好、財務目標與人生階段，提供適切的資產配置建議與整體性財富規劃服務。

富邦證券亦持續傾聽客戶聲音，深化客戶關係經營、優化服務體驗，獲得「最佳客戶信任獎」第二名肯定。

數位創新方面，富邦證券積極導入AI科技應用，憑藉富邦AI PRO智能投資平台榮獲「最佳AI應用獎」第一名。富邦AI PRO整合市場資訊、產業趨勢、投資研究與AI分析功能，協助投資人即時掌握市場脈動與投資機會，提升投資決策效率。

此外，公司持續以科技驅動服務升級，優化數位平台功能與使用流程，提升操作便利性與服務品質，獲得「最佳數位體驗獎」第三名。

富邦證券持續強化風險控管、投資人保護與友善金融服務，透過AI風險預警、防詐機制及高齡客戶關懷措施，打造安全且友善的投資環境，榮獲「最佳風控獎」第二名及「最佳銀色友善獎」第三名肯定。

公司並持續推動投資人教育，經營YouTube頻道、富投學苑等數位平台，提供市場觀點、投資知識及理財資訊，協助投資人建立正確投資觀念，並以專業、創新且可信賴的品牌形象，獲得「最佳形象獎」第三名。

展望未來，富邦證券將持續以客戶需求為核心，結合金融專業與科技創新，提供即時、適切且值得信賴的財富管理服務，協助客戶掌握市場契機，實現財富增值目標。