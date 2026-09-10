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財富管理銀行暨證券評鑑 凱基證奪八項大獎

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
凱基證券榮獲《今周刊》財富管理評鑑八項大獎，由經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯（左）、投資產品與服務部主管王亭斐代表領獎。凱基證券／提供
凱基證券榮獲《今周刊》財富管理評鑑八項大獎，由經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯（左）、投資產品與服務部主管王亭斐代表領獎。凱基證券／提供

凱基證券財富管理服務再創佳績，於《今周刊》第20屆「財富管理銀行暨證券評鑑」中，榮獲最佳財富管理券商特優、最佳商品獎、最佳財富管理形象獎、最佳客戶滿意獎、最佳智能理財獎、最佳AI應用獎、最佳營業員團隊獎及最佳行銷創新獎等八項大獎。

凱基證券領先市場的財富管理實力，屢獲國內外獎項肯定，接連榮獲亞洲指標性財經媒體《FinanceAsia》最佳私人銀行獎、《The Asset》最佳高資產客戶服務證券商及《財訊》最佳私人銀行獎等殊榮，此次獲獎更顯示凱基證券近年持續深化顧問式財富管理服務成果，從投資規劃進一步延伸至退休、教育、傳承及家族財富治理等人生重要課題，獲得專業評審高度讚譽。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯表示，在市場資訊透明化及投資工具日益多元環境下，財富管理已從產品導向逐步轉向以客戶需求為核心的顧問式服務。客戶關心的不僅是投資報酬，更希望透過專業規劃實現人生不同階段的重要目標。

針對不同客群需求，凱基證券提供多元財富管理服務，對於正在建立財富基礎的客戶而言，資產累積與理財習慣養成是重要課題，凱基證券透過ETF投資、小額定期定額、數位理財工具及淺顯易懂的理財內容，降低投資門檻，協助客戶建立正確資產配置觀念與長期投資紀律。隨著資產規模提升，高資產客戶則更加關注資產保全、流動性管理、跨境資產配置、稅務規劃與財富傳承等議題。

凱基證券近年觀察到高資產客群呈現年輕化及財富來源多元化趨勢，相較過去以資深企業主與退休族群為主，近年愈來愈多處於事業成長階段的企業主、專業經理人及科技人才成為重要客群。

這類客戶更重視資產配置效率、風險管理及跨世代財富布局，在追求成長機會同時，也希望兼顧長期穩健規劃。面對客戶需求增加，凱基證券持續深化顧問式財富管理服務，整合理財顧問、投資顧問、法律、稅務、信託及保險等跨領域專業團隊，協助客戶從資產配置出發，逐步建構完整的財富治理架構，提供更全方位的解決方案。

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