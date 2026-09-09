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緯創營收／8月突破4,000億元大關、再創單月新高 AI伺服器需求超旺
代工大廠緯創（3231）9日公告8月合併營收達4,600.65億元、月成長49.26％，創下單月歷史新高，相較去年同期大幅增加166.48％。產品出貨表現上，筆電單月出貨量達140萬台、月減12.5％、年減36.4％，桌上型PC出貨50萬台、月減28.5％、年減37.5％，顯示器出貨75萬台、月減16.6％、年減6.3％。
至於AI伺服器業務則仍然是緯創當前的主要營收成長來源，且法人預期，緯創下半年AI伺服器出貨表現將可望呈現逐季成長動能，代表今年第4季營收將可望成為緯創2026年季度營收最高峰，打破過往第4季為庫存調整的傳統淡季水準。
累計緯創今年前八月合併營收達2.51兆元，創下歷史同期新高，且相較去年同期大幅增加98.9％。法人看好，緯創今年在AI伺服器出貨持續衝高帶動下，全年合併營收將可望繳出翻倍成長表現，使全年營收挑戰4兆元以上的歷史新高水準。
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