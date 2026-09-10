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台汽電8月營收年增12倍

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
台汽電董事長王振勇。聯合報系資料照
台汽電董事長王振勇。聯合報系資料照

台汽電（8926）昨（9）日公布8月營收70.34億元，為歷史次高，年增逾12倍、達1,263.62%；前八月累計營收476.7億元，年增824.82%。

對於未來布局，台汽電表示，將持續推進民營電廠開發案，並持續規劃再生能源投資開發及售電業務，涵蓋離岸、陸域風電、太陽光電及地熱開發。

台汽電今年元月起，收購東電國際所持有的森霸電力、星能電力及星元電力三家民營電廠（IPP）全數股權，對以上三家公司持股比率，分別增至62.5%、60%及64%。併購效應帶動今年以來營收持續翻倍，也帶動今年上半年稅後純益24.61億元，年增約101%，每股純益（EPS）3.27元。

台汽電最大股東為台電，為台灣第一家上市的民營電力公司，最初以汽電共生起家，後隨政府開放民營電廠，陸續投入多家民營電廠投資及開發，並跨足再生能源領域。

民營電廠業務，國光二期已於2025年2月取得台電公司117年商轉燃氣機組電力採購標案，並與承攬商簽署國光二期複循環發電機組興建之統包工程契約。

再生能源開發案部分，離岸風電已承攬沃旭二期及台電離岸風電二期計畫陸上變電站、輸電線工程；並持續爭取離岸風力陸上變電站統包工程。

陸域風電投資目前已在彰化、苗栗兩地推進，其中彰化漢寶芳苑風力發電開發案，已於2025年12月5日取得五座風機施工許可，開始進行各項施工準備作業，並與其他光電開發業者研議升壓站共用之合作業務；苗栗風力機組重置作業竹南風場，目前正辦理土地容許使用等施工許可應備文件中；大鵬風場則已於今年8月5日通過環境部環評大會審查。

台汽電綠能為全國唯一具備風力發電、太陽光電、水力發電轉供實績之再生能源售電業，累計轉供超過8.5億度綠電。

營收 太陽光電 再生能源

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