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全家8月營收年增3% 同期最佳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

全家（5903）昨（9）日公告8月為99.22億元，年增3.3%，創同期新高，累計前八月營收770.8億元，較去年同期成長7%。

全家表示，8月業績主要受惠於店數增長、消暑商機掌握、中秋預購及中元節普渡需求升溫，並攜手日本全家、東京人氣伴手禮品牌共同推出首次跨海共同企畫商品，推升整體業績成長。

全家表示，8月高溫多雨，瞄準消暑型商品需求強勁，首次將民眾健康飲食與冰飲需求結合，於全台店舖首創推出機能水果冰沙新品類「酷繽果」，包含「蘋果順」、「桑葚睏」及「胡蘿蔔亮」，推升相關品類業績。

展望9月，全家表示，開學季早餐商機、國際運動賽事觀賽商機、中秋節慶返鄉禮盒及烤肉需求、教師節連假皆為營運重點，鮮食亦將再跨界聯名推話題新品，皆可望驅動整體業績成長。截至上月底，全家總店舖數達4,522家。

全家 中元節 東京

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