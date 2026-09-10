全家8月營收年增3% 同期最佳

供應鏈流傳大陸電子陶瓷龍頭潮州三環集團最新陶瓷封裝基座漲價通知，11月起標準品漲幅最高超過15%，客製化產品更是「議價處理」，11月起生效。三環集團大漲價，法人看好，有望為陶瓷基板及封裝產品創造漲價空間，台廠九豪（6127）、同欣電受惠大。根據供應鏈提供的三環集團通知函，內容提到，近年陶瓷封裝基座主要原材料價格持續處於高檔，其他主輔材料成本居高不下，加上人工成本增加，供需緊張情勢尚未緩解，為維持產品長期投入及企業穩定經營，因此決定調整報價。漲價細節方面，通知函提到，標準品「2016」及以下規格漲幅自10%起跳，「2520」及以上規格漲幅自15%起跳，客製化產品則依實際成本與客戶另行議價，新價格預計11月1日起生效。業界分析，潮州三環在全球陶瓷封裝基座市場具有重要地位，此次針對不同尺寸產品全面調價，不僅反映成本上揚，也意味先前低價競爭壓力有望舒緩，凸顯產業成本與供需結構轉變，有望為陶瓷基板及封裝產品打開價格空間，九豪、同欣電等台廠受惠大。隨著龍頭廠價格墊高，其他供應商後續報價可望獲得支撐之際，部分客戶也可能啟動第二供應來源認證，同步為九豪、同欣電帶來潛在轉單商機。其中，九豪為台灣精密陶瓷

2026-09-10 01:21