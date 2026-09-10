陽明8月績優 年月雙增
航運旺季延續，貨櫃三雄營運維持高檔。陽明海運（2609）昨（9）日公布8月合併營收216.11億元，月增3.72%、年增56.17%，受惠市場運價維持高檔，營收持續呈現年、月雙增格局。
貨櫃航運市場近期維持相對強勢，長榮海運、萬海8月營收也同步呈現年、月雙增。長榮8月合併營收489.86億元，月增1.89%、年增48.64%；萬海8月營收約192億元，月增3.01%、年增65.59%，三大貨櫃航商營收同步走高，反映旺季需求及運價支撐仍在。
陽明表示，8月全球製造業景氣維持韌性，美國、歐元區、日本及東南亞主要國家製造業活動持續成長，製造業新訂單與產出均有所擴張，帶動貿易及運輸需求。加上中國大陸「十一」長假前出貨潮可望推升短期貨量，航運市場需求仍具支撐。
不過，陽明也指出，中東局勢再度升溫、美國關稅衝突及全球貿易碎片化，仍可能干擾企業信心與供應鏈布局，增加後續貨物流向及區域運輸需求的不確定性。
航運供給方面，近期極端氣候、主要港口罷工等因素影響船舶泊港時間，造成市場有效運力偏緊，部分供應鏈瓶頸仍未完全紓解。陽明表示，將持續依市場變化靈活調整營運策略，確保航線及運務作業順暢。
萬海表示，近期上海集裝箱出口（SCFI）維持相對高檔，顯示整體市場運價仍具支撐力道。
此外，巴拿馬運河水位偏低、亞洲颱風等氣候因素，加上航線調整及地緣政治風險，持續影響船期及港口作業效率，部分港口壅塞情況未完全紓解。
業界分析，巴拿馬運河水情若持續偏緊，將影響船舶通行及有效艙位配置；若再疊加中國大陸「十一」長假前的集中出貨潮，供需緊張程度可能進一步升高。
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