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東佑達8月合併營收年增89% 動能強勁
精密傳動與自動化設備大廠東佑達（7942）昨（9）日公布8月合併營收3.08億元，月增10.8%、年增89.1%，創單月營收新高；累計前八月合併營收20.29億元、年增47.6%，亦創歷史同期新高，營運維持強勁成長態勢。
共同封裝光學（CPO）設備需求持續升溫，東佑達今年參加台北國際半導體展，展出CPO光耦合設備核心硬體基座「奈米級6軸氣浮運動平台」，搶攻矽光子與先進光學封裝商機。
在展會中，東佑達並宣布，與CPO光耦合對位平台市占率第一的日商駿河精機（Suruga Seiki ）合組策略聯盟，強強聯手推進新一代CPO光耦合對位平台設備，受到市場高度關注。
東佑達董事長林宗德指出，日商駿河精機的CPO光耦合對位平台，目前在國內的市占率約八成，東佑達與其結盟，可進一步提供更多元選擇。
另外，東佑達也自行研發CPO六自由度光耦合對位平台，目前已經在客戶端做最終測試，預計明年初放量。
東佑達今年正式切入CPO設備供應鏈，相關營收占比仍不高、低於5%，但因多數客戶已陸續進入產品測試驗證的最後階段，預計明年可以看到較明顯的營收貢獻，占比目標可望提升至10%。
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