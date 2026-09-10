聽新聞
0:00 / 0:00
康普三大支柱衝營運
動力電池材料大廠康普（4739）昨（9）日舉行法人說明會。總經理何柏璋表示，新能源車材料今年開始對車廠大客戶出貨，因高毛利產品出貨增加，產品組合大幅改善，挹注營運。越南廣寧廠目前已進入日系大客戶驗證階段，如通過將成為一大成長引擎。
康普舉行法人說明會，由總經理何柏璋主持。針對公司未來展望，何柏璋表示，公司將聚焦「做實EV、做大半導體、做強供應鏈韌性」三大支柱。其中，新能源車材料去年通過日系車廠大客戶認證後，公司營收、獲利表現大幅改善。因日系、歐系大客戶強勁拉貨，動力電池材料占集團營收強勁拉升，續扮演最核心成長引擎。
康普子公司恆誼化工，則與日商三菱化學攜手佈局半導體電子級硫酸，目前在半導體先進製程占據一定市占比率。何柏璋更表示，公司看準半導體擴廠浪潮下，廢酸去化需求龐大，加碼跨入廢酸回收，可提供客戶閉環式解方。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。