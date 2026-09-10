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儒億最快10月掛牌上櫃
儒億（6604）為國內知名的Tier 1汽車零組件供應商，預計今（10）日舉辦上櫃前業績發表會，最快10月上櫃掛牌。
儒億董事長吳國禎表示，近年持續強化關鍵零組件自製能力，並透過印尼合資事業布局東南亞市場，搭上智慧頭燈升級與區域供應鏈整合趨勢，成未來成長動能。
儒億業績表現出色，第2季稅後純益2,912萬元，年增近6.4倍，單季每股純益（EPS）0.67元；上半年稅後純益9,755萬元，年增近1.5倍，EPS 2.23元。7月合併營收2億元，年增32.93%；累計前七月營收為12.83億元，年增13.8%。
吳國禎指出，儒億長期深耕汽、機車OEM市場，主要產品涵蓋車燈、電子開關鎖類、光源啟動模組及車燈模具，公司具備IATF 16949及ISO 26262等汽車零組件國際認證，並建構光學、電子、機構及熱學等跨領域研發團隊，搭配完整製程與實驗室設備，可因應客戶客製化產品開發需求。公司另與車燈國際大廠斯坦雷（Stanley）進行技術合作，持續提升車燈產品研發能力。
在製造端，儒億擁有基板廠及模具廠，車燈及電裝部品所需的電路控制基板、光學元件及精密塑膠件等關鍵零件，具備一定程度的垂直整合與自製能力，有助於穩定供應、品質控管及成本管理，也能縮短產品開發及量產導入時間，提升接單及量產彈性。
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