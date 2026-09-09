東研信超營收／8月0.85億元、年增10.8%創同期新高 通過擴增龜山三廠

專業電子檢測廠商東研信超（6840）9日公告2026年8月合併營收為新台幣0.85億元，月減少6.9%，年增10.8%，今年前八月累計年增12.6%，自3月份起均維持同期新高表現；9日公司並召開董事會通過龜山三廠建置案，提前布局下一世代AI市場商機，預計龜山三廠可在明年下半年加入營運行列。

東研信超9日召開董事會，正式通過桃園龜山地區新廠投資案，啟動「龜山三廠」建置計畫。公司將擴增AI伺服器整機、電力系統、液冷設備及相關周邊產品之高功率檢測量能，預計2027年第4季起即可投入接案並貢獻營收；東研信超指出，龜山三廠的建置進度同步符合後續AI伺服器新平台的上市時程，提前為AI檢測需求持續成長預留產能空間。

東研信超進一步表示，龜山三廠是以「下一世代高功率AI伺服器」為主要規劃方向，預計建置最高檢測功率達2.5MW，場地轉桌承重能力達10噸，並配置液對液CDU一次側冰水主機循環解熱系統的檢測實驗室，核心規格均較目前龜山二廠大幅倍增，以因應AI伺服器由現行高功率架構持續往更高功率、更高密度機櫃發展的趨勢；透過提前布局高階檢測市場，東研信超可望進一步提高高附加價值案件占比，推升檢測案件平均單價，並深化與CSP、系統廠及AI伺服器供應鏈客戶的合作關係。

隨著全球AI基礎建設投資持續擴大，新一代AI伺服器朝高功耗、高密度及Rack Scale架構發展，帶動電力、散熱及整機櫃等周邊設備同步升級，亦推升更高規格檢測需求，東研信超表示，目前AI相關特殊規格檢測案件排程已延伸至2027年2月，龜山二廠並已啟動三班制、24小時檢測模式，積極提升設備稼動率與案件處理效率。

另一方面，東研信超表示，一般消費電子檢測案件量亦維持穩定成長，目前排程約達2.5至3個月，形成AI伺服器與既有消費電子檢測雙軌並進的營運架構。公司自3月份起已連續六個月達同期新高表現，8月單月營收較7月略低，主要原因係部分檢測實驗室進行例行維修保養。