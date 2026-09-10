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華碩營收衝高！8月達949億元 同期最佳

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
華碩。 路透
華碩。 路透

華碩（2357）昨（9）日公告8月集團合併營收949.56億元，月成長12.9%、年增51.2%，寫下單月歷史次高及歷史同期新高，月、年成長雙位數，主要受惠AI伺服器、PC、板卡等產品線出貨持續升溫。法人看好，華碩今年在各產品線出貨同步暢旺效應下，全年業績將有機會再創新高。

華碩品牌營收為892億元、年成長48%。累計今年前八月合併營收達6,451.89億元、年成長42.3%，寫下歷史同期新高。華碩近期營運表現爆發性成長，營收與獲利表現亮眼。股價昨日上漲11元，收979元。

華碩指出，8月合併營收成長主要動能來自於AI伺服器、PC產品持續增長，主機板需求亦逐步回溫。

未來公司將會以品牌價值、產品組合持續改善及供應鏈管理，力拚達到優於產業的營運動能及成長韌性。

華碩第2季合併營收達2,410.56億元、稅後純益190.48億元，單季每股純益25.64元，創下單季獲利歷史新高。

法人預期，華碩本季營運將可望保持季成長雙位數水準，意味業績將有望再度改寫歷史新高，其中將包含AI伺服器、PC及板卡等業務持續向上成長，AI伺服器產品線出貨動能更可望高速成長，且全年相關營運更可望達到翻倍成長以上水準。

華碩近期也宣布組織改組，全力衝刺機器人及AI應用市場，將原本智慧物聯網事業群（AIoT Business Group）轉型、更名為實體AI解決方案事業群（Physical AI Solutions Business Group，PAS BG）。

華碩共同執行長許先越及胡書賓表示，AI邁向真實世界系統，具備感知、推理與執行能力，新名稱能更好地反映由「設備連接」走向「讓AI進入真實實體世界」的策略轉型。

華碩 營收 伺服器

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