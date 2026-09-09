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康普法說會／今年獲利階梯式躍升...看好EV材料市場 續布局電子級硫酸

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

動力電池材料大廠康普（4739）9日舉行法人說明會。總經理何柏璋表示，新能源車材料今年開始對車廠大客戶出貨，因高毛利產品出貨增加，產品組合大幅改善，營收、獲利均呈階梯式躍升；越南廣寧廠目前則已進入日系大客戶驗證階段，如通過將成為一大成長引擎。

康普舉行法人說明會，由總經理何柏璋主持。針對公司未來展望，何柏璋表示，公司將聚焦「做實EV、做大半導體、做強供應鏈韌性」三大支柱。其中，新能源車材料去年通過日系車廠大客戶認證後，公司營收、獲利表現大幅改善。因日系、歐系大客戶強勁拉貨，動力電池材料占集團營收強勁拉升，持續扮演最核心成長引擎。

越南廣寧廠則會是下一波成長重點，目前處於客戶驗證與產能逐步爬坡階段，將在最短時間內實現對重點客戶群的正式供貨，目前進度均如預期推進、展望樂觀。他也認為，全球EV市場成長仍處於成長階段，雖目前供應鏈正處於重整，但康普布局時間早，與客戶合作關係已具深厚基礎，相對同業更具競爭力。

康普子公司恆誼化工，則與日商三菱化學攜手布局半導體電子級硫酸，目前在半導體先進製程占據一定市占比率。何柏璋更表示，公司看準半導體擴廠浪潮下，廢酸去化需求龐大，加碼跨入廢酸回收，已具備每月約2000-3000噸回收量能，可提供客戶閉環式解方，目前正積極與客戶討論中，期待未來進一步導入相關服務。

針對電子級硫酸成長趨勢，何柏璋表示，隨半導體製程日趨先進，硫酸用量也持續放大，需求成長速度非常快。他也指出，公司與日商三菱化學已建立深度合作關係，且產線同在頭份廠區，為上下游一體整合模式。看好硫酸需求放大，康普頭份廠仍有擴產空間，目前正與客戶討論，擬針對更先進製程應用，進行下一步擴產規畫。

第2季稅後純益2.48億元，年增36倍、達3,625.6%，每股純益（EPS）2元。上半年稅後純益4.34億元，相較於去年同期，轉虧為盈，EPS 3.51元。8月營收8.72億元，年增34.4%；前八月累計營收73.58億元，年增105.58%。

在產品組合部分，康普今年上半年動力電池占營收71%、特用化學占12%、氧化觸媒占10%、肥料占4%。

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