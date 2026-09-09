晶華營收／8月5.95億元、創同期新高 半導體展、連假助攻住房餐飲

晶華（2707）9日公告8月營收，受惠於暑假檔期的住房與餐飲需求增強，旗下各館營收皆有所成長，集團合併總營收來到5.95億元，較去年同期成長7.58%。累計前八月合併總營收為47.31億元，較去年同期成長5.56%，8月及前八月累計營收雙雙創下同期新高。

展望後市，晶華表示，甫於9月初落幕的SEMICON Taiwan國際半導體展規模再創新高，吸引來自全球65個國家、超過13萬名專業人士參與，9月下旬的日本秋分假期也預期會有出國觀光高峰，國際商旅熱絡來台將有效提升台北晶華酒店的住房營收。

加上9月份國旅補助正式上路，教師節、中秋節、國慶等連假也將接續登場，國旅住房及家庭聚餐需求可望升溫。集團旗下各酒店亦積極推出節慶住房與餐飲專案搶攻商機，更針對國旅市場加碼住房禮遇及餐飲消費金，期望延伸暑期的旅遊與餐飲消費熱度，進而帶動集團第3季營運動能。

麗晶精品亦進入全年營運旺季，年度黃金周購物禮遇自8月26日起跑，並迎來全台首間藝廊式精品黃金旗艦店「Chow Sang Sang」和以 Modern Thai Casual Fine Dining 為核心的全新餐廳 SAAKA 進駐，集團預估整體檔期業績可望突破10億元、較去年成長15%至18%。

餐飲方面，台北晶華酒店持續透過國際名廚交流及節慶餐飲創造話題，晶華軒將於9月16日至17日邀請香港米其林一星「都爹利會館」來台客座，栢麗廳與泰市場亦推出周末限定「亞洲燒烤節」。中秋送禮則進入最後衝刺階段，台北晶華酒店今年透過全新禮盒設計、企業採購及零售通路拓展擴大客源，月餅禮盒的銷售金額可望較去年成長11%。隨著第4季耶誕聚餐與企業尾牙旺季接棒，住房、餐飲及精品三大營運引擎將持續挹注集團業績增長。